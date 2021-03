RFEF maakt tongen los met ‘meest verschrikkelijke nieuwe logo aller tijden’

Dinsdag, 23 maart 2021 om 23:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:51

De voetbalbond van Spanje, de RFEF, heeft dinsdag een nieuw logo gepresenteerd. Het nieuwe embleem is een stuk minimalistischer dan het vorige, dat was geïnspireerd door het werk van kunstschilder Joan Miró. Op sociale media zijn de reacties op het nieuwe logo vernietigend: sommigen spreken zelfs van de 'meest verschrikkelijke logowijziging aller tijden'.

De RFEF, die samen met LaLiga zorg draagt voor de organisatie van de hoogste twee divisies in Spanje, zelf de regie heeft over het derde en vierde niveau en zich ontfermt over de nationale ploegen, spreekt bij monde van voorzitter Luis Rubiales van een 'krachtig logo waarmee we hopelijk toekomstige successen zullen boeken'. Het nieuwe logo bestaat uit een witte cirkel met de letters RFEF, tegen een rode achtergrond.

Old RFEF logo / New RFEF logo. We know which one we prefer... pic.twitter.com/DoiN1q1IaA — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) March 23, 2021

"Het is belangrijk om de reden achter deze verandering te kennen", aldus Rubiales op de website van de voetbalbond. "Het is een van de stappen in ons opgestelde strategisch plan, waar veel afdelingen van onze bond aan hebben meegewerkt. Ons merk moet mee met de tijd, op een elegante en kernachtige, maar krachtige manier. We willen dat het een nieuw begin blijkt te zijn. Hopelijk gaan we met het logo belangrijke successen boeken."

Op nieuwswebsite Reddit zijn de commentaren niet mals. Gebruikers van het platform spreken van 'een logo voor een maaltijdbezorgapp' en stellen dat het logo niets met voetbal te maken heeft. "Of je het nu mooi vond of niet, het oude logo was tenminste een voetbal die de achterkant van het net aanraakt en had de kleuren uit het tenue van Spanje." Overigens heeft niet alleen de bond een nieuw logo, maar is ook het officiële logo van het nationale elftal vervangen. Die wijziging is wat minder rigoureus en wordt met gemengde reacties onthaald.