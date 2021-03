De Boer: ‘Ik kan je verzekeren dat hij het grootste talent in Nederland is’

Dinsdag, 23 maart 2021 om 21:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:01

In de aanloop naar het tweeluik tussen Ajax en AS Roma in de Europa League heeft het Italiaanse Tele Radio Stereo contact gezocht met Ronald de Boer. De analist spreekt tegenover het radiostation van een 'moeilijke loting voor beide ploegen', maar denkt dat Ajax voordeel kan putten uit het feit dat de titelstrijd in de Eredivisie al bijna beslist is. Aan een voorspelling waagt hij zich niet. "Het ligt helemaal open", denkt De Boer.

Ajax en Roma treffen elkaar op donderdag 8 april in de Johan Cruijff ArenA en de return staat een week later op het programma. "Het is misschien nadelig dat de Eredivisie geen topcompetitie is", zegt De Boer, als hij wordt gevraagd naar de zwaktes van het team van Erik ten Hag. "Ajax heeft een sterke ploeg, maar het gebrek aan opties in de voorhoede is een zwakte. Eigenlijk is Dusan Tadic de enige spits en hij is van nature niet eens een centrumspits. Voor de rest heeft Ten Hag veel goede spelers tot zijn beschikking, van Ryan Gravenberch tot Oussama Idrissi."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ajax heeft een goed georganiseerde ploeg, ondanks de fout met de inschrijving van Sébastien Haller", vervolgt de techniektrainer uit de jeugdopleiding van Ajax. "Wat betreft Gravenberch: ik kan je verzekeren dat hij het grootste talent in Nederland is. Hij zal zich nog verder ontwikkelen op fysiek vlak, daar kun je vanuit gaan, maar ik weet zeker dat hij in de toekomst een van de beste voetballers wordt."

Het tweeluik had een weerzien kunnen zijn tussen Ajax en Justin Kluivert, maar de aanvaller wordt dit seizoen verhuurd aan RB Leipzig. Hij kwam in 2018 over van Ajax en speelde tot dusver 53 duels in de Serie A. "Kluivert was misschien nog niet klaar voor de overstap naar Roma", denkt De Boer. "Maar ondanks dat hij erg jong is, moet hij zich nu toch wel gaan bewijzen. Als voorbeeld neem ik Tadic, die in Engeland een andere speler was, in Nederland volwassen is geworden en nu een van de drijvende krachten is."