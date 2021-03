KNVB na persconferentie: ‘Nog niet eerder zo concreet en positief perspectief’

Dinsdag, 23 maart 2021 om 21:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:28

De weg naar de terugkeer van publiek in de stadions ligt 'open' en de KNVB is er 'klaar voor', zo verzekert de voetbalbond dinsdagavond in een statement. In Zeist klinkt optimisme na de persconferentie van premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de Jonge. De KNVB denkt dat er in de Eredivisie nog vier speelrondes met publiek kunnen worden afgewerkt en in de Keuken Kampioen Divisie drie plus play-offs.

De Jonge zei dat er via toegangstesten 'mogelijk meer mensen het stadion in kunnen dan we anders verantwoord zouden achten'. Met een toegangstest kunnen mensen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, negatief getest hebben of wegens een recente besmetting immuun zijn, via een app aantonen dat ze niet besmettelijk zijn. De minister noemde geen toeschouwersaantallen en ook de KNVB spreekt van '(beperkt) publiek'.

"Vanavond heeft het kabinet bekendgemaakt dat in mei snel- of toegangstest bij events worden ingevoerd. Nog niet eerder werd er zo concreet en positief perspectief geboden", schrijft de KNVB. "Bij de start van dit seizoen zijn de bijna 130 wedstrijden die met beperkt publiek zijn gespeeld volgens alle betrokken partijen en instanties uitstekend verlopen. Alle stadions waren erop uitgerust dat men veilig en verantwoord de wedstrijden konden bezoeken."

Zaterdag zijn tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Letland al 5.000 toeschouwers aanwezig: die wedstrijd is een zogenoemd Fieldlab-experiment. De KNVB hoopt dat publiek later dit seizoen geen uitzondering, maar regel is. "Alle spelers en clubs en de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de KNVB kunnen niet wachten om weer supporters in de stadions te horen. Zoals eerder gezegd: betaald voetbal draait om het publiek, we kunnen en willen niet zonder."