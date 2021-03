TV3: Ronald Koeman ook volgend seizoen trainer van Barcelona

Dinsdag, 23 maart 2021 om 21:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:13

Barcelona wil het nieuwe seizoen ingaan met Ronald Koeman als hoofdtrainer. De Nederlander heeft volgens TV3 van de nieuwe clubleiding te horen gekregen dat hij na de zomer sowieso aan het roer staat, ongeacht de resultaten in de laatste maanden van de huidige jaargang. Het is de grootste bestuurlijke beslissing tot dusver in het nieuwe tijdperk onder leiding van voorzitter Joan Laporta.

Terwijl veel van zijn spelers interlandverplichtingen hebben, is Koeman dinsdag in het Camp Nou om de tafel gegaan met voorzitter Laporta, de nieuwe voetbaldirecteur Mateu Alemany en technisch secretaris Ramón Planes. In het recente gesprek sprak het bestuur zijn volste vertrouwen uit in Koeman. De clubleiding is erg tevreden over de verrichtingen van de oefenmeester en verzekerde dat Koeman, mits hij dat zelf ook wil, volgend seizoen de trainer is. Maandag ging Koeman al om de tafel met vicepresident Rafael Yuste en met Planes; in dat gesprek kreeg hij eenzelfde boodschap te horen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het afgelopen weekend berichtten media in Catalonië al dat Barcelona geen plannen heeft om afscheid te nemen van Koeman, nadat duidelijk werd dat de spelersgroep positief is over hem. De 'zwaargewichten' binnen de kleedkamer zouden Laporta onlangs hebben verwittigd dat ze het nieuwe seizoen willen ingaan met Koeman als hoofdtrainer. Ze lijken daarmee dus op één lijn met de clubleiding te zitten. De Nederlander tekende bij zijn komst een contract tot medio 2022.

‘Zwaargewichten bij Barcelona komen op voor geliefde Ronald Koeman’

Spelers van Barcelona zijn erg te spreken over de werkwijze van Ronald Koeman. Lees artikel

Met name in de afgelopen maanden is de stemming binnen de selectie goed, mede door de positieve resultaten van Barcelona in competitieverband. Door de positieve resultaten van de afgelopen maanden droomt Barcelona weer van de landstitel en de eindzege in de Copa del Rey. Volgens TV3 is er intern ook gesproken over zomerse transfers. Het budget is beperkt, maar Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Eric García hebben allemaal een aflopend contract bij hun club en zijn daardoor nadrukkelijk in beeld. Bovendien zijn de pijlen erop gericht op Lionel Messi te laten bijtekenen. Koeman wil graag actief betrokken worden bij het transferbeleid en bij onderhandelingen met potentiële nieuwe spelers, aldus de tv-zender.