De Jonge laat zich uit over publiek tijdens bekerfinale en EK

Dinsdag, 23 maart 2021 om 20:09 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:36

Het kabinet verlengt de coronamaatregelen tot dinsdag 20 april, maar mogelijk is er tijdens de bekerfinale van zondag 18 april toch publiek aanwezig in De Kuip. Hugo de Jonge, vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zei dinsdagavond op de persconferentie van het kabinet dat er wellicht publiek aanwezig is tijdens de eindstrijd tussen Ajax en Vitesse.

Verschillende bronnen concluderen op basis van de persconferentie dat er geen publiek aanwezig zal zijn, maar De Jonge hield de deur wel degelijk open. "Het zou kunnen, maar daar wil ik ook niet op vooruitlopen, want ik weet hoe goed er wordt meegekeken", gaf de vicepremier aan. Het verwelkomen van publiek is een wens van de bekerfinalisten en van de KNVB. Jaap Paulsen, woordvoerder van de bond, was eerder deze maand pessimistisch over de kans op publiek. Een verplaatsing van de eindstrijd, waar trainer Erik ten Hag van Ajax op zinspeelde, lijkt geen optie voor de KNVB.

Ook kreeg De Jonge vragen over de EK-wedstrijden die Nederland volgens de huidige planning organiseert. Amsterdam is een van de speelsteden, maar de KNVB moet voor 7 april een plan indienen bij UEFA om aan te tonen hoe er publiek aanwezig kan zijn. Kan De Jonge de garantie geven dat er fans aanwezig mogen zijn? "Zo nu even, bedoelt u?", reageerde hij. "Collega Van Ark (minister Medische Zorg en Sport, red.) is volop in gesprek met de KNVB. Waar we naar kijken, is wat we tegen die tijd weer mogelijk kunnen maken."

"Je hoopt dat er met publiek gespeeld kan worden en dat er, zelfs in het stadion in Amsterdam, zoveel mogelijk mensen naartoe kunnen. Voor interlandvoetbal heb ik daar niet zoveel moeite mee”, grapte de Rotterdamse politicus, van wie bekend is dat hij een Feyenoord-supporter is. “Dus laten we dat vooral proberen. Maar hoeveel het er exact zijn, kan ik op dit moment niet zeggen. Wat ik wel denk, is dat we via toegangstesten meer mogelijk kunnen maken dan zonder toegangstesten, zeker."