Moussa Dembélé zakt plots in elkaar tijdens training en maakt het goed

Dinsdag, 23 maart 2021 om 19:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:11

Moussa Dembélé is dinsdag in elkaar gezakt tijdens de training van Atlético Madrid. Toen de spelers zich individueel strekten, viel de aanvaller plots achterover op het gras. Bezorgde spelers en een clubarts verzamelden zich al gauw rond de Fransman, die uiteindelijk op eigen kracht het trainingsveld verliet en voor onderzoek naar het ziekenhuis werd gestuurd.

In het ziekenhuis is gebleken Dembélé flauwviel door een lichte daling van zijn bloeddruk, bevestigt Atlético. De 24-jarige aanvaller verscheen later op het clubterrein en zwaaide vanuit zijn auto naar aanwezigen. Zijn vitale functies zijn in orde, verzekert de club. Wel wordt hij de komende tijd nauwlettend in de gaten gehouden door de medische staf van Atlético.

Dembélé, die in januari overkwam van Olympique Lyon, speelde tot dusver vier officiële wedstrijden als invaller voor zijn nieuwe club. Hij raakte in februari besmet met het coronavirus en kwam mede daardoor tot slechts 42 minuten in LaLiga. Doorgaans kiest trainer Diego Simeone in de voorhoede voor Luis Suárez in combinatie met João Félix of Ángel Correa.