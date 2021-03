RTL Boulevard drukt gerucht over Frenkie de Jong en Mikky de kop in

Dinsdag, 23 maart 2021 om 18:54

Frenkie de Jong en zijn vriendin Mikky Kiemeney zijn niet in verwachting van hun eerste kind, verzekert het management van de middenvelder van Barcelona. Dinsdag ontstonden op sociale media geruchten over de vermeende zwangerschap van Kiemeney, doordat De Jong zich met een opvallend shirt meldde bij de selectie van Oranje.

Op het shirt van De Jong is het blauwe Nike-logo is gewikkeld in een doek, zoals een ooievaar een baby meeneemt volgens de volksverhalen. Het shirt leidde dan ook tot geruchten over een zwangerschap van Kiemeney. RTL Boulevard deed navraag bij het management van De Jong. Van zwangerschap is geen sprake voor de 22-jarige vriendin van De Jong. "Nee, zegt het management. Het heeft helemaal niets te betekenen. Het is een kledinglijn die Nike heeft."