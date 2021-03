Marko Pantelic maakt tijdelijk promotie na maffiarel in Servië

Dinsdag, 23 maart 2021 om 17:57

Slavisa Kokeza is per direct opgestapt als voorzitter van de Servische voetbalbond. De bestuurder was in opspraak geraakt over vermeende banden met de maffia en de harde kern van Partizan Belgrado en heeft nu zelf besloten om te vertrekken, omdat hij de bond niet in diskrediet wil brengen met het oog op de WK-kwalificatiecyclus. Marko Pantelic, voormalig spits van Ajax, is tijdelijk naar voren geschoven als de voorlopige opvolger van Kokeza.

Door belastende verklaringen van een opgepakte maffiabaas werd Kokeza enkele weken geleden verhoord door de Servische politie, die bezig was met een breed onderzoek naar de harde kern van Partizan Belgrado. De fanatieke achterban van de Servische topclub zou zich schuldig hebben gemaakt aan moord, ontvoering en drugshandel. Kokeza zou banden hebben onderhouden met de harde kern van Partizan Belgrado en de georganiseerde misdaad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks dat Kokeza nog altijd volhoudt dat hij onschuldig is, heeft hij door de druk van de publieke opinie nu toch besloten om af te treden. De voormalig voorzitter wil de Servische voetbalbond niet langer in diskrediet brengen en heeft daarom besloten om de eer aan zichzelf te houden. Kokeza heeft wel aangekondigd dat het nu zijn ‘missie’ is om zijn naam te zuiveren. De Servische voetbalbond gaat middels verkiezingen op zoek naar een nieuwe bondsvoorzitter.

Tot die verkiezingen zal Pantelic, die vice-voorzitter van de Servische voetbalbond was - de taken van Kokeza overnemen. De 42-jarige oud-spits was sinds december 2018 werkzaam als vice-voorzitter bij de Servische voetbalbond en het is onduidelijk of hij zal deelnemen aan de komende voorzittersverkiezingen. Pantelic speelde tussen 2009 en 2010 voor Ajax en droeg tijdens zijn carrière verder het shirt van onder meer Paris Saint-Germain, Celta de Vigo, Rode Ster Belgrado, Hertha BSC en Olympiacios.