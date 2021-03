Feyenoord lanceert ‘Full Support Uitshirt’ als dank voor seizoenkaarthouders

Dinsdag, 23 maart 2021 om 17:30 • Chris Meijer • Laatste update: 17:38

Feyenoord heeft dinsdagmiddag het zogenaamde ‘Full Support Uitshirt 2021-2022’ gepresenteerd. Het groene shirt is komend seizoen een van Feyenoords officiële wedstrijdshirts. De seizoenkaarthouders die afzien van een tegemoetkoming krijgen als dank van de Rotterdammers het shirt cadeau.

Feyenoord heeft dinsdag officieel de campagne gelanceerd om de seizoenkaarthouders zoveel mogelijk te laten afzien van een tegemoetkoming. Het grootste deel van de seizoenkaarthouders kan 85 procent van zijn geld terugkrijgen, omdat er dit seizoen nauwelijks wedstrijden zijn afgewerkt met publiek. Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord, liet vorige week in een video weten dat de club er slecht voor staat en riep de supporters op om indien mogelijk af te zien van een tegemoetkoming.

?? ???????? ?????????????? ???????????????? ????????-???????? Een exclusief item voor seizoenkaarthouders die afzien van tegemoetkoming:#WeOverwinnenSamen — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 23, 2021

Voorafgaand aan het seizoen was het mogelijk om een zogenaamde ‘Full Support’-seizoenkaart te kopen, waarmee supporters bij het aanschaffen van een jaarkaart al afzagen van een tegemoetkoming. De supporters die afzien van een tegemoetkoming, krijgen het zogenaamde ‘Full Support Uitshirt’ cadeau. Supporters met een ‘Full Support’-seizoenkaart krijgen het shirt dus sowieso cadeau van Feyenoord.

Het ‘Full Support Uitshirt 2021-2022’ is ontwikkeld in samenwerking met adidas en is komend seizoen een van Feyenoords officiële wedstrijdshirts. #Feyenoord ???? pic.twitter.com/bLh12O8BgH — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) March 23, 2021

Feyenoord communiceert dat het unieke shirt is ontwikkeld in samenwerking met Adidas en komend seizoen een van Feyenoords officiële wedstrijdshirts zal zijn. Het groene shirt zal niet in de verkoop gaan. Op social media wordt over het algemeen uitermate enthousiast gereageerd op het door Feyenoord gelanceerde shirt.