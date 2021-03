De Graafschap-voorzitter bestraft na tweet richting Maurice Steijn

Dinsdag, 23 maart 2021 om 17:09

De tuchtcommissie van de KNVB heeft De Graafschap-voorzitter Martin Mos bestraft voor zijn tweet aan het adres van Maurice Steijn. Nadat De Graafschap zich had verzekerd van de derde periodetitel, tweette Mos: “Fuck Steijn”. Mos heeft nu een boete gekregen van duizend euro, waarvan vijfhonderd euro voorwaardelijk. zo meldt de KNVB via de officiële kanalen.

Aanleiding voor de tweet van Mos was de soap rond Ralf Seuntjens, die na dit seizoen de pikante overstap naar concurrent NAC Breda gaat maken. Op het moment dat De Graafschap zich bijna twee weken geleden verzekerde van de derde periodetitel, haalde Mos uit naar NAC. “YES !!!! love my club !!! fuck steijn !”, zo plaatste de voorzitter van De Graafschap op Twitter, met een verwijzing naar NAC-trainer Maurice Steijn. Deze tweet heeft hij overigens nog altijd niet verwijderd.

YES !!!! love my club !!! fuck steijn ! — Martin Mos (@MartinPeterMos) March 12, 2021

Steijn had zich, tot frustratie van Mos, openlijk uitgesproken over de belangstelling van NAC voor Seuntjens. De komst van de 31-jarige aanvaller werd twee weken geleden definitief afgerond, tot woede van de achterban van De Graafschap. Seuntjens is niet langer de aanvoerder van de Superboeren, maar blijft voorlopig wel basisspeler in het elftal van trainer Mike Snoei.

Mos heeft met de tweet de zogenaamde Gedragscode Officials Betaald Voetbal overtreden, waardoor hij een boete opgelegd heeft gekregen. De voorwaardelijke boete - die vijfhonderd euro bedraagt - heeft een looptijd van vijfhonderd euro. Het is niet de eerste keer dat Mos in de problemen komt door zijn gedrag op Twitter, want in 2016 kreeg hij al een berisping van de aanklager betaald voetbal omdat hij ‘KNVB-maffia’ en ‘shit-KNVB’ had getweet nadat De Graafschap één duel zonder publiek moest spelen wegens ongeregeldheden in de play-off wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.