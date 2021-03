Ferdinand: ‘Ik heb hem veel zien spelen bij Ajax, het was indrukwekkend’

Rio Ferdinand heeft medelijden met de situatie van Donny van de Beek bij Manchester United. Dat heeft de voormalig verdediger van United gezegd in gesprek met het YouTube-kanaal Vibe with FIVE. Volgens Ferdinand heeft Van de Beek nooit een eerlijke kans gehad onder Ole Gunnar Solskjaer. Van de Beek had zondag een slimmigheidje in huis bij de 1-1 van Mason Greenwood in het FA Cup-duel met Leicester City (3-1 verlies), maar moet het doorgaans stellen met een rol als reserve.

Volgens Ferdinand kan Van de Beek wel degelijk een rol van betekenis spelen voor United. "Ik heb medelijden met hem", vertelt Ferdinand. "Het maakt me niet uit wie je bent. Als je hier en daar twee minuten speeltijd krijgt of een keer drie minuten mag invallen, kun je niks laten zien. Om in de zestien van de tegenstander te komen, moet hij spelen op de positie waar Bruno Fernandes speelt. Dat gaat hij niet doen. Maar ik denk dat hij er ook kan komen als hij als nummer zes of nummer acht speelt. Hij is intelligent genoeg. Ajax-spelers worden opgevoed tot intelligente voetballers, ze kunnen op meerdere posities spelen."

Van de Beek kwam dit kalenderjaar slechts 63 minuten in actie voor United. De laatste keer dat hij in competitieverband in actie kwam was op 14 februari, toen hij tegen West Bromwich Albion (1-1) tien minuten voor tijd binnen de lijnen kwam voor Fred. "Hij heeft absoluut geen voordeel gehad bij het selectiebeleid, dus ik denk niet dat het eerlijk is om te zeggen dat hij ondermaats presteert", is Ferdinand van mening. "Hij is nog niet in staat gesteld om consistent te presteren. Het zou interessant zijn om te horen wat hem beloofd is. Ik denk niet dat hij hier naartoe zou zijn gekomen als hij had geweten dat hij zo weinig kansen zou krijgen."

Tot dusver blijft het aantal optredens van Van de Beek bij United steken op 27 en zal hij de concurrentiestrijd moeten blijven aangaan met Fernandes en Paul Pogba. Ferdinand denkt dat de rol van Van de Beek bij United zeker nog niet is uitgespeeld. "Ik heb hem veel zien spelen bij Ajax in de Champions League in het jaar dat het zo goed ging. Het was indrukwekkend om te zien hoe hij in de zestien van de tegenstander kwam. De manier waarop hij de diepte zocht en in balbezit kon blijven. Hij is iemand die doelpunten kan maken en weet hoe je moet scoren. Ik denk zeker dat hij van toegevoegde waarde is voor dit elftal."

Bondscoach Frank de Boer reageerde dinsdagmiddag tijdens de persconferentie in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Turkije ook op de situatie rond Van de Beek. De Boer nam de middenvelder op in definitieve selectie, ondanks het geringe aantal speelminuten dit seizoen. "Hij zit in de beginfase van zijn loopbaan", constateert De Boer. "Ik zou ook niet direct de handdoek gooien. Hij wil het nog laten zien. Ik vind het een logische stap dat hij zich in het elftal wil knokken. Laten we hopen dat dat gaat gebeuren. Ik heb nog niet getwijfeld."