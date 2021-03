Deniz Türüç staat versteld door Derksen: ‘Dan moet je geen oordeel hebben’

De uitlatingen van Johan Derksen in Veronica Inside over Turkije zijn volledig in het verkeerde keelschat geschoten bij Deniz Türüç. De analist noemde Turkije maandagavond ‘een kutland eerste klas’, waar de in Enschede geboren middenvelder van Istanbul Basaksehir zich absoluut niet in kan vinden. “Ik nodig hem graag uit om hier een keer naartoe te komen, dan kan hij ook zien wat een mooi land Turkije is”, vertelt Türüç in gesprek met Voetbalzone.

Aanleiding van Derksen om Turkije een ‘kutland eerste klas’ te noemen, was het feit dat president Recep Tayyip Erdogan zich deze week terugtrok uit de Istanbul-Conventie. Dat verdrag is in het leven geroepen voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. “Dat heeft Erdogan dus gedaan omdat hij vond dat homoseksuelen de conventie hadden gekaapt. Want die wilden daarin doordrammen dat homofilie gezien moest worden als iets normaals. Erdogan vond dat daar geen sprake van kon zijn”, sprak Derksen. “Als je dan weet dat de laatste tien jaar de moorden op vrouwen verdrievoudigd zijn in Turkije. En veertig procent van de vrouwen heeft in Turkije te maken met huiselijk geweld.” Derksen baseert dit percentage vermoedelijk op gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie. Turkije houdt geen officiële cijfers bij, maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie krijgt 38 procent van de Turkse vrouwen in hun leven te maken met geweld van een partner. In Europa is dat ongeveer 25 procent.

Volgens Türüç klopt de door Derksen aangehaalde veertig procent niet. “De feiten die hij opnoemt, kloppen niet. Het is alsof iemand over jouw ouders dingen zegt die niet waar zijn. Het klopt niet. De percentages, dat het een kutland is...”, reageert de negenvoudig Turks international. “Turkije is uit de Istanbul-Conventie gestapt omdat ze de vrouwenrechten juist beter willen aanpakken. Dát is de reden. Dat er meer huiselijk geweld is, heeft niet alleen met Turkije te maken. Want door de coronapandemie ligt dit percentage in ieder land hoger. Duitsland, Nederland, noem maar op.”

“Ik sta ervan versteld, het zorgt voor verbazing. Niet alleen ik, maar ook bij jongens uit het Nederlands elftal. Grof gezegd vind ik hem door dit soort uitspraken een eikel”, gaat de door Fenerbahçe aan Basaksehir verhuurde middenvelder verder. “Ik snap het niet, volgens mij heeft die man problemen met zichzelf? Waarom moet je het over politiek hebben als er een voetbalwedstrijd gespeeld gaat worden. Al helemaal als je er geen verstand van hebt. Voetbal en politiek zijn verschillende werelden, die kun je toch niet vergelijken? Hij zoekt daarmee problemen op.”

“Je kunt Turkije niet vergelijken met Nederland. Als je niet verder komt dan de lokale boer op de camping, moet je geen oordeel hebben. Hij probeert Turkije te kleineren”, stelt Türüç, die in Nederland het shirt droeg van FC Twente, De Graafschap en Go Ahead Eagles. “Ik vind Turkije een geweldig land, het is helemaal niet zo slecht als het wordt gezegd. Vergeet niet dat Nederland even groot is als Istanbul, hè. Er worden in Nederland dingen geschreven die niet waar zijn. Natuurlijk heb je voor- en tegenstanders van de regering.”

Türüç vraagt zich af waarom er in aanloop naar Turkije - Nederland, de WK-kwalificatiewedstrijd die woensdagavond om 18.00 uur in Istanbul op het programma staat, niet ‘gewoon’ over voetbal gesproken wordt. De 28-jarige middenvelder is naast Feyenoorder Orkun Kökçü een van de twee ‘Nederlandse’ spelers in de Turkse selectie. “Ik snap dat Derksen er ook zit om mensen te laten lachen, maar het moet wel respectvol blijven. Ze moeten het bij het voetbal laten. Op basis van verhalen geloven ze hoe het is in Turkije. Terwijl dat helemaal niet naar waarheid is. Daar komt dan weer haat uit voort.”