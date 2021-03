De Boer reageert op woorden van Klopp over Van Dijk: ‘Hij gaat volgens plan’

Dinsdag, 23 maart 2021 om 14:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:30

Bondscoach Frank de Boer heeft tijdens de persconferentie in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Turkije gereageerd op de situatie rond Virgil van Dijk. De verdediger van Liverpool werd onlangs door zijn manager Jürgen Klopp in bescherming genomen, toen de Duitse oefenmeester zei dat hij het niet heel waarschijnlijk vond dat zijn verdediger naar het EK zou gaan. De Boer snapt dat Klopp zijn pupil geen druk wil opleggen tijdens de revalidatie van zijn knieblessure.

"Alles wat hij kan bijdragen aan Liverpool en eventueel aan ons, zou een bonus zijn", vertelde De Boer dinsdagmiddag tijdens de persconferentie. "Ik reken er op dit moment niet op. Maar als het wel zo zou zijn, zou het fantastisch zijn voor de selectie. We gaan het zien. Ik leg helemaal geen druk op hem. Hij moet het zelf doen en moet er zelf vertrouwen in hebben. De keuze ligt vooral bij hem. Als het moment daar komt en we weten hoe hij ervoor staat, ga je met hem in conclaaf wat hij kan gaan doen. Dan moet ik daar een beslissing over nemen. We laten hem nu rustig aan zijn herstel werken. Het gaat nu voorspoedig. Of dat genoeg is, weten we nu nog niet."

De Boer had de voorbije maanden contact met Van Dijk om hem te spreken over zijn revalidatieproces. "Hij gaat het veld op", aldus De Boer. "Er kunnen allemaal tegenslagen komen. En tegenslagen kan betekenen dat hij geen wedstrijden voor Liverpool kan spelen. Dan kan ik me voorstellen dat ze zeggen: 'Leuk en aardig, maar ga jij je maar richten op volgend seizoen'. Uiteindelijk moet hij zelf ook een goed gevoel hebben. Ik ben blij dat hij op de goede weg is." Van Dijk raakte op 17 oktober vorig jaar in de uitwedstrijd tegen Everton zwaargeblesseerd aan zijn knie na een botsing met doelman Jordan Pickford.

Klopp werd onlangs bij Liverpool gevraagd naar de situatie rond Van Dijk en in hoeverre hij het haalbaar achtte dat de Nederlander zou uitkomen op het EK. "Het is natuurlijk niet mijn beslissing, of Virgil wel of niet naar het EK gaat", liet Klopp weten. "Maar met de informatie die ik op dit moment heb, zeg ik dat het niet heel waarschijnlijk is." De Boer begrijpt die uitspraken. "Ik kan heel goed begrijpen dat je dit standpunt inneemt, want je wilt helemaal geen druk op Virgil leggen. Dat zouden wij ook doen. Hij gaat volgens plan. En dat plan is altijd geweest dat het 'kiele kiele' is. We weten dat hij nog acht weken heeft."