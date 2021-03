De Boer verklaart absentie van Weghorst: ‘Verreweg de moeilijkste beslissing’

Dinsdag, 23 maart 2021 om 13:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:11

Frank de Boer heeft dinsdagmiddag tijdens de persconferentie gereageerd op de situatie rond Wout Weghorst. De spits van VfL Wolfsburg werd door de bondscoach van het Nederlands elftal niet geselecteerd voor Oranje, wat de voorbije dagen tot veel discussie leidde in verschillende media. Volgens De Boer was het verreweg de moeilijkste beslissing die hij diende te maken. Hij geeft tevens aan dat Weghorst zeker niet uit het vizier is geraakt met het oog op het EK.

"Ik snap heel goed dat het een delicate kwestie is", begint De Boer zijn antwoord op een vraag van Pascal Kamperman van ESPN waarom hij heeft gekozen voor Luuk de Jong. "Voor Wout, maar ook voor mij. Wout heeft het fantastisch gedaan, net als Luuk bij het Nederlands elftal. We zitten in een korte periode, spelen belangrijke wedstrijden en hebben slechts twee dagen rust. Dan overweeg je dingen." Weghorst staat dit seizoen op 17 doelpunten in 26 Bundesliga-wedstrijden voor Wolfsburg, met ook nog eens 6 assists. De Jong, die bij Oranje de voorkeur krijgt boven Weghorst, kan daar qua statistieken absoluut niet aan tippen: 4 doelpunten en 0 assists in 26 optredens in LaLiga in deze jaargang.

"Ik heb met Wout gebeld", gaat De Boer verder. "Ik heb hem gezegd dat het verschrikkelijk moeilijk was. Hij was zeker niet blij met mijn keuze, laat dat duidelijk zijn. Hij klopt verschrikkelijk hard op de deur. Misschien zitten er al wel een paar gaten in. Dit was verreweg de moeilijkste beslissing, maar ik kies nu voor andere spelers. Spelers die multifunctioneler zijn bijvoorbeeld. Luuk en Wout zijn dezelfde types. Ik waardeer Wout zeer en we blijven hem zeker volgen. Hij is absoluut in het vizier voor het EK, laat dat duidelijk zijn. Iedereen zal hard zijn best moeten blijven doen om bij de selectie te blijven of te komen."

Weghorst reageerde zaterdagmiddag na afloop van de gewonnen Bundesliga-wedstrijd tegen Werder Bremen (1-2), waarin hij eenmaal trefzeker was, al op de keuze van de bondscoach. "Het is erg teleurstellend", aldus Weghorst tegenover Sky Deutschland. "Wat moet ik nog meer zeggen? Ik heb kort gesproken met Frank de Boer. Het moge duidelijk zijn dat ik teleurgesteld ben. Ik wil er verder niet over praten." Weghorst maakte tegen Werder zijn vijftigste doelpunt in de Bundesliga, maar moet wat betreft Oranje dus geduld hebben voorlopig.