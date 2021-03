Juventus denkt aan vroegtijdig vertrek Pirlo en heeft drie namen in het vizier

Dinsdag, 23 maart 2021 om 11:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:45

Juventus overweegt om vroegtijdig afscheid te nemen van Andrea Pirlo, weet La Repubblica te melden. De oefenmeester van de nummer drie van de Serie A ligt al geruime tijd onder druk, nu de resultaten in de Italiaanse competitie én de Champions League zwaar tegenvallen. Juventus krijgt klap na klap te verwerken, is uitgeschakeld in de Champions League en moet waarschijnlijk ook de landstitel aan zich voorbij laten gaan. Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi en Luciano Spalletti worden genoemd als mogelijke opvolgers van Pirlo bij Juventus.

De situatie van Pirlo lijkt onhoudbaar geworden na de nederlaag van zondag tegen laagvlieger Benevento. De regerend landskampioen blameerde zich op eigen veld en ging met 0-1 onderuit. Het betekende een mokerslag voor Pirlo en zijn ploeg, die eerder deze maand werden uitgeschakeld in de Champions League door FC Porto. "Zijn werk wordt besproken en er wordt een spoedige verandering geëist op verschillende niveaus. Van de kwaliteit van het spel tot de relatie met het team", licht de Italiaanse krant de situatie van Pirlo toe.

Juventus lijkt na negen landstitels op rij voor het eerst sinds 2012 naast de Scudetto te grijpen. De achterstand op koploper Internazionale bedraagt liefst tien punten. Juventus speelt op 19 mei nog wel de finale van de Coppa Italia tegen Atalanta. Omdat Juventus niet beschikt over de financiële middelen om direct een vervanger aan te stellen, wordt de naam van Igor Tudor genoemd als tijdelijke vervanger van Pirlo. Tudor werd in augustus vorig jaar aangesteld als assistent van Pirlo, nadat hij eerder eindverantwoordelijke was bij onder andere Udinese, Galatasaray en PAOK Saloniki.

De komst van een gevestigde naam als Jürgen Klopp of Josep Guardiola is door de financiële situatie van Juventus uitgesloten volgens het dagblad. Ook door de naam van Massimiliano Allegri kan een streep, aangezien de clubloze oefenmeester niet door één deur kan met directeuren Pavel Nedved en Fabio Paratici. Gasperini, Inzaghi en Spalletti worden door Italiaanse media genoemd als belangrijkste kandidaten om komende zomer het stokje over te nemen als eindverantwoordelijke bij Juventus. Tot die tijd moet Tudor de honneurs gaan waarnemen.

Gasperini staat sinds 2016 aan het roer bij Atalanta, waar hij nog een contract heeft tot volgend jaar zomer. Met Atalanta wist Gasperini dit seizoen door te dringen tot de achtste finales van de Champions League, waarin Real Madrid uiteindelijk te sterk bleek. In het seizoen 2016/17 behaalde Gasperini de hoogste eindnotering ooit met Atalanta, door als vierde te eindigen in de Serie A. Inzaghi heeft momenteel de touwtjes in handen bij Lazio, dat zevende staat in de Serie A en in de Champions League werd uitgeschakeld door Bayern München. De clubloze Spaletti stond in het verleden onder andere aan het roer bij Internazionale, AS Roma en Zenit Sint-Petersburg