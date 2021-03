Ajax krijgt zijn zin: geen Feyenoord-spandoeken tijdens de bekerfinale

Dinsdag, 23 maart 2021 om 10:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:28

Tijdens de finale van de TOTO KNVB Beker zullen geen Feyenoord-spandoeken zichtbaar zijn, zo weet RTV Rijnmond dinsdagochtend te melden. Het laatste spandoek is deze dinsdag verkocht en volgens de supportersvereniging van Feyenoord is het 'mooi geweest' met de ludieke actie. De supportersvereniging van Ajax had onlangs al aangegeven moeite te hebben met de zee aan spandoeken, zeker met het oog op de eindstrijd in de beker op zondag 18 april.

"We hebben met de KNVB gesproken en alle doeken moeten weg", zo laat de supportersvereniging van Feyenoord dinsdag weten in een reactie aan bovengenoemde regionale zender. De circa 5.000 spandoeken verdwijnen overigens niet per direct uit De Kuip. Op Eerste Paasdag, als Feyenoord op eigen veld aantreedt tegen Fortuna Sittard, zijn de dundoeken voor het laatst te zien. De Limburgse club komt zondag 4 april op bezoek in Rotterdam-Zuid. Na de bekerfinale op 18 april staan nog drie thuisduels op het programma: tegen Vitesse (25 april), Ajax (9 mei) en RKC Waalwijk (16 mei). Deze duels worden afgewerkt in een volledig leeg stadion.

Vrijwilligers hebben er de afgelopen tijd voor gezorgd dat 44.000 stoeltjes van De Kuip bedekt zijn met spandoeken, waarmee het stadion (47.212 plekken) vrijwel volledig is uitverkocht. Eerder deze maand beklaagde de Ajax-aanhang zich echter over de spandoeken-actie in de thuishaven van Feyenoord. "Het is aan de KNVB om te beslissen, aangezien zij deze wedstrijd organiseren”, zo liet de supportersvereniging van Ajax weten aan het Algemeen Dagblad. “Wij vinden dat de finale op neutraal terrein in een neutrale omgeving gespeeld moet worden, dus zonder uitingen van derden, behalve de betrokken finalisten (Vitesse en Ajax), de organisator (KNVB) en haar sponsors. Dus zonder de huidige spandoeken in het stadion. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden samen met Ajax-supporters een sfeeractie te organiseren, op de aan ons toegewezen tribunedelen."

De KNVB liet in een reactie weten dat er werd gekeken naar de spandoeken in De Kuip en de klacht van Ajax met de bekerfinale in aantocht. Het Algemeen Dagblad schreef dat er achter de schermen aan verschillende opties gewerkt werd. Een van die opties was om de Feyenoord-spandoeken tijdelijk te laten verdwijnen door ze af te dekken met andere doeken. Volgens de voorwaarden moet De Kuip ‘neutraal’ worden opgeleverd voor de bekerfinale en met de beslissing om de spandoeken te verwijderen lijkt dat ook te gaan gebeuren volgende maand.