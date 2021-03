Bayer Leverkusen grijpt in en zet Peter Bosz op straat

Dinsdag, 23 maart 2021 om 10:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:32

Peter Bosz is niet langer trainer van Bayer Leverkusen. De Duitse club maakt dinsdag officieel wereldkundig dat de samenwerking met de Nederlandse trainer per direct is stopgezet. Vanwege de wisselvallige prestaties was de toekomst van Bosz in Leverkusen al langere tijd onderwerp van gesprek. Naast de hoofdtrainer vertrekken ook assistent-coaches Hendrie Krüzen en Rob Maas bij die Werkself.

"Door de ontwikkelingen van de laatste weken zijn we als club tot het besluit gekomen, het ontslag van Peter Bosz was onvermijdelijk geworden", stelt algemeen directeur Rudi Völler in een reactie op de clubsite. "De 3-0 nederlaag bij Hertha BSC (van afgelopen zondag, red.) was helaas het teken dat ons elftal de laatste tijd steeds weer in hetzelfde patroon vervalt. Het is ons helaas niet gelukt af te rekenen met de terugkerende fouten en weer de succesvolle weg naar boven in te slaan. Na een zakelijke en open analyse van de situatie op sportief gebied zijn we daarom tot de conclusie gekomen ondanks de grote waardering voor Peter Bosz om de samenwerking te beëindigen."

Leverkusen verloor dit kalenderjaar al tien keer en door de slechte reeks was het elftal van Bosz afgezakt naar de zesde plaats in de Bundesliga. En dat terwijl men na dertien wedstrijden nog twee punten achter koploper Bayern Múnchen stond. Leverkusen heeft al aangekondigd dat Hannes Wolf, die als bondscoach was verbonden aan Duitsland Onder-18, tot het einde van het seizoen de honneurs waarneemt als hoofdcoach. Hij zal bij die klus worden bijgestaan door Peter Hermann. Het duo zit op 3 april in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Schalke 04 voor het eerst op de bank. "Hannes staat symbool voor het voetbal dat we bij Bayer graag willen spelen: intensief, offensief, agressief en attractief. En natuurlijk succesvol", verduidelijkt technisch directeur Simon Rolfes.

Bosz was sinds december 2018 verbonden aan Leverkusen. In zijn eerste seizoen in de Bundesliga loodste de voormalig coach van onder meer Vitesse en Ajax de club naar de vierde plaats, waardoor een Champions League-ticket werd bemachtigd. Vorig seizoen eindigde Leverkusen als vijfde en werd in de Europa League de kwartfinale bereikt. Vóór de winterstop was men nog even koploper, maar na de jaarwisseling kwam de klad er duidelijk in. In 2021 werd in competitieverband al zeven keer verloren, waardoor plaatsing voor Europees voetbal op de tocht staat.