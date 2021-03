Remko Pasveer (37) weet van geen ophouden en stelt pensioen met jaar uit

Dinsdag, 23 maart 2021 om 09:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:36

Remko Pasveer staat op het punt om zijn aflopende contract bij Vitesse met een jaar te verlengen, zo meldt Voetbal International dinsdag. De 37-jarige doelman is bezig aan een ijzersterk seizoen in Arnhem en is voornemens om dat na de zomer een vervolg te geven. Het is de tweede keer dat Pasveer zijn contract met een jaar gaat verlengen bij Vitesse, nadat hij vorig jaar zomer aangaf deze zomer transfervrij te willen vertrekken.

Pasveer geldt dit seizoen als een van de leiders bij Vitesse en maakt daarnaast ook in sportief opzicht een uiterst sterke indruk. Vitesse beschikt na Ajax over de minst gepasseerde defensie van de Eredivisie, met 27 tegentreffers in 27 Eredivisie-duels. Ajax incasseerde negentien treffers in 26 duels. Het leidde er zelfs toe dat Pasveer de voorbije maanden in verband werd gebracht met het Nederlands elftal, maar op een telefoontje van bondscoach Frank de Boer hoefde hij niet te rekenen. De Boer gaf in zijn definitieve selectie de voorkeur aan Tim Krul, Jasper Cillessen en Maarten Stekelenburg.

Pasveer gelooft niet in dopingverhaal: 'Hopelijk kan Onana snel weer spelen'

Met de contractverlenging lijkt Pasveer zijn carrière in Nederland af te sluiten. Dat is opmerkelijk, aangezien hij vorig jaar aangaf zich te willen richten op een buitenlands avontuur en openlijk schermde met interesse van het Rubin Kazan van Leonid Slutsky, Met de Russische coach werkte hij enige tijd samen bij Vitesse. “Ik heb de afgelopen maanden heus wel over de grens gekeken", zei Pasveer destijds tegen De Gelderlander. "Maar alles (de transfermarkt, red.) ligt op zijn gat. Daarmee is de deur naar het buitenland voor mij niet dicht. De zaken kunnen er volgend jaar weer heel anders voorstaan." Die zaken lijken nu dus uit te draaien op een nieuw contract voor een jaar.

Pasveer is bezig aan zijn vierde seizoen bij Vitesse, nadat hij de jeugdopleiding bij FC Twente doorliep. Tussen 2014 en 2017 droeg hij het shirt van PSV, waar hij de concurrentiestrijd diende aan te gaan met Jeroen Zoet. In totaal zou Pasveer vijf keer het shirt van PSV dragen in een officiële wedstrijd, waarna hij in 2017 de overstap maakte naar Vitesse. Zijn eerste jaar onder Slutsky verliep moeizaam, maar inmiddels is hij een vaste waarde en draagt hij zelfs de aanvoerdersband, na het vertrek van Bryan Linssen naar Feyenoord afgelopen zomer.