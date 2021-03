Luis Suárez looft Haaland en Mbappé en heeft lichte voorkeur

Dinsdag, 23 maart 2021 om 08:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:49

Luis Suárez kijkt met bewondering naar de ontwikkeling van Erling Braut Haaland. De statistieken van de Noorse spits bij Borussia Dortmund zijn ongekend en dat is de spits van Atlético Madrid niet ontgaan. Suárez tikte zelf afgelopen weekeinde tegen Deportivo Alavés de magische grens van vijfhonderd doelpunten aan als profvoetballer. In een live Twitch met Gerard Romero van RAC1 werpt de Uruguayaan alvast een blik op de toekomst, waarin hij een bijzondere rol weggelegd ziet voor Haaland.

"Haaland is een geweldige speler met een bewonderenswaardige fysieke gesteldheid", begint Suárez zijn lofzang over de Noor. "Haaland is een van de beste nummers negen ter wereld. Hij staat symbool voor een nieuw tijdperk. Kylian Mbappé of Haaland? Iets meer Haaland, maar Mbappé zit ook op een geweldig niveau." Het is een strijd die al enige tijd gaande is. Mbappé en Haaland worden gezien als de natuurlijke opvolgers van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Om dat te onderstrepen bewijzen de twee aanstormende wereldsterren wekelijks hun waarde voor Dortmund en Paris Saint-Germain.

Suárez heeft het grootste gedeelte van zijn carrière inmiddels achter de rug. Zondag bereikte de voormalig spits van Ajax een historische mijlpaal, door zijn vijfhonderdste treffer in zijn carrière aan te tekenen. In een speciale videoboodschap sprak hij zich onder meer uit richting de jeugdopleiding van FC Groningen. "Besef dat je onderdeel bent van een geweldige club", vertelt Suárez. "Geef nooit op en blijf altijd in jezelf geloven. Dat is het belangrijkste om ver te komen in het voetbal. Ik heb ontzettend veel te danken aan het shirt van Groningen, waaronder het spelen van Europees voetbal."

Maandag reageerde Suárez ook al op een felicitatie van Ajax. Dat deed de aanvaller in het Nederlands. “Bedankt Ajax, ik ben altijd van jullie”, aldus de 116-voudig international van Uruguay. Suárez was het meest trefzeker in het shirt van Barcelona met 198 treffers. In het shirt van Ajax scoorde hij 111 keer, 82 keer in dienst van Liverpool, 19 keer namens Atlético Madrid, 15 keer bij FC Groningen en 12 keer op het hoogste niveau bij Nacional. In de nationale ploeg van Uruguay was hij tot dusver 63 keer trefzeker.