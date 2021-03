De Boer legt terugkeer Van Nistelrooij uit: ‘Ik heb dat, maar Ruud ook'

Dinsdag, 23 maart 2021 om 07:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 07:42

Ruud van Nistelrooij stond maandag voor het eerst in vijf jaar weer op het trainingsveld van het Nederlands elftal. De oud-aanvaller werd door bondscoach Frank de Boer met het oog op het EK aan de technische staf toegevoegd. De Oranje-trainer vindt het heel belangrijk dat de huidige generatie internationals te maken krijgt met iemand die ervaring heeft met het spelen op een eindtoernooi.

Van Nistelrooij zou eigenlijk vorig jaar al terugkeren, toen Ronald Koeman nog de scepter zwaaide bij Oranje. Het EK werd echter uitgesteld door de coronacrisis en Koeman vertrok naar Barcelona. De Boer zocht na zijn aanstelling snel contact met de oud-spits om over een samenwerking bij de nationale ploeg te praten. "We hebben veel spelers die nog geen toernooi-ervaring hebben. Ik heb dat natuurlijk, maar Ruud ook", zo legt De Boer uit aan het Algemeen Dagblad. "Ik heb het zelf meegemaakt in 1992 bij mijn eerste EK, dat het wel handig is als er mensen zijn die kunnen vertellen hoe het werkt."

De Boer legt vervolgens uit waar Van Nistelrooij tijdens trainingen en wedstrijden van Oranje extra op zal letten, om zo de aanvallers van het Nederlands elftal beter te kunnen maken. "Ik wil beweging zien, héél veel beweging, zeker tegen teams die massaal verdedigen tegen ons", vervolgt de opvolger van Koeman zijn relaas. "In het basketbal heb je de driesecondenregel in de cirkel. Beweeg je rond een spits, maar krijg je de bal niet, dan moet je er weer uit en komen anderen", zo benadrukt de bondscoach.

Cody Gakpo, die met Jong Oranje binnenkort aan het jeugd-EK begint, had in de jeugd van PSV veel baat bij de adviezen van Van Nistelrooij, vooral op het gebied van loopacties. "Je vroeg dan natuurlijk ook weleens naar zijn eigen carrière. Dan hoorde je over Manchester United met Ryan Giggs en Paul Scholes, dat ze daar van elkaar precies wisten hoe ze moesten lopen", doet de PSV-aanvaller uit de doeken. "De boodschap was duidelijk: jullie moet ook met elkaar bezig zijn, praten, want daar wordt het spelen onderling gemakkelijker van", aldus Gakpo.