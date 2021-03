Bayern-spits ziet interlandperiode in rook opgaan door pijnlijke mailblunder

Dinsdag, 23 maart 2021 om 07:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 07:42

Door een grote blunder van de voetbalbond van Kameroen komt Eric Maxim Choupo-Moting tijdens deze interlandperiode niet in actie voor de Ontembare Leeuwen, zo onthult BILD. De mail met daarin de uitnodiging voor het trainingskamp van het Afrikaanse land kwam abusievelijk in de mailbox van de Kameroenese voetbalbond terecht, in plaats van dat het bericht naar de aanvaller van Bayern München werd gestuurd.

De pijnlijke fout werd vervolgens ook niet op tijd opgemerkt door het voetbalbestuur van het Afrikaanse land, waardoor Choupo-Moting niet zal afreizen voor de twee belangrijke kwalificatiewedstrijden van de nationale ploeg. Kameroen, koploper in groep F, staat vrijdag tegenover Kaapverdië. Vier dagen later, op dinsdag 30 maart, is Rwanda de tegenstander. Het gaat om kwalificatieduels voor de Afrika Cup, die vanwege de coronacrisis is verplaatst naar januari 2022.

De in Hamburg geboren Choupo-Moting kwam in 53 interlands in het shirt van Kameroen tot 13 doelpunten. Met name de laatste jaren is hij een vaste waarde in de voorhoede van de Afrikanen, één van de favorieten voor de eindzege op de Afrika Cup van volgend jaar. De 32-jarige aanvaller was juist weer in beeld bij de nationale ploeg, na een absentie van ruim een jaar. De laatste interland van de Bayern-spits dateert uit november 2019, toen Kaapverdië de tegenstander was in een kwalificatieduel richting de Afrika Cup.

De vorig jaar zomer aangetrokken Choupo-Moting fungeert dit seizoen als stand-in van Robert Lewandowski en die rol gaat de ervaren aanvaller goed af. De reservespits kwam in deze jaargang al tot 24 wedstrijden in alle competities, met 5 doelpunten en 1 assist als resultaat. Choupo-Moting kwam vorige week woensdag nog tot scoren tegen Lazio (2-1 winst) in het returnduel in de achtste finale van de Champions League.