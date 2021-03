KNVB put hoop uit uitspraak Diederik Gommers: ‘Goed dat hij zijn fout toegeeft’

Maandag, 22 maart 2021 om 23:21 • Jeroen van Poppel

De uitspraken die ic-arts en OMT-lid Diederik Gommers maandag deed in de podcast Vraag het Gommers van BNR Radio, klinken als muziek in de oren bij Jan Dirk van der Zee. De directeur amateur- en vrouwenvoetbal van de KNVB doet naar aanleiding van de uitlatingen van Gommers nogmaals een oproep om buitensport weer volledig mogelijk te maken.

Gommers gaf maandag toe dat de aanpak van het kabinet in de bestrijding van het coronavirus te veel nadruk legde op het 'thuisblijven'. "Misschien had ik harder moeten roepen, maar eigenlijk hadden we sporten en naar buiten gaan meer moeten stimuleren: dat had de eerste maatregel moeten zijn bij de versoepelingen en dat had het kabinet ook moeten uitstralen", zei de bekende ic-arts. "Wat we vooral geleerd hebben is dat we wat meer aan preventie moeten doen en ik vind het jammer dat het ministerie dat niet opgepakt heeft. Eigenlijk is het altijd goed om te bewegen, wat af te vallen, goed op je voeding te letten en goed te slapen."

Eerlijk dat Gommers een fout toegeeft. Alsjeblieft...... gooi het buitensporten open. Iedereen hunkert ernaar, de jeugd kan op de fiets wedstrijdjes spelen, volwassenen weer lekker trainen en daarna hopelijk in mei en juni nog wat wedstrijdjes spelen ???? pic.twitter.com/GDBJ16gwlF — Jan Dirk Van Der Zee (@jdvdzee) March 22, 2021

De Nederlandse regering legde het afgelopen jaar volgens Gommers te veel focus op het naleven van de coronamaatregelen. "Je moest vooral binnen blijven, maar je moet juist lopen, naar buiten en zorgen dat je voldoende stappen hebt gezet; iedereen doet dat op zijn eigen manier. Ik had liever gezien dat jongere én oudere mensen langer hadden doorgesport in de buitensituatie. Gelukkig wordt het nu weer wat mooier weer en wordt dat ook weer wat aantrekkelijker."

Van der Zee hoopt dat het kabinet de uitlatingen van Gommers aangrijpt om bijvoorbeeld amateurvoetbal weer mogelijk te maken. "Eerlijk dat Gommers een fout toegeeft", aldus de directeur van de KNVB. "Alsjeblieft... gooi het buitensporten open. Iedereen hunkert ernaar, de jeugd kan op de fiets wedstrijdjes spelen, volwassenen weer lekker trainen en daarna hopelijk in mei en juni nog wat wedstrijdjes spelen."