Ruzie met Messi is niet verzonnen: ‘En er zijn harde woorden gevallen’

Maandag, 22 maart 2021 om 23:05 • Rian Rosendaal

Éric Abidal doet maandag in een uitgebreid interview met The Telegraph een boekje open over zijn turbulente periode als technisch directeur van Barcelona. De oud-verdediger had vorig jaar onder meer een flinke aanvaring met Lionel Messi op het trainingsveld van de Catalanen, maar volgens Abidal is de ruzie met de Argentijnse spelmaker wel erg opgeblazen door de diverse media. Messi ging verhaal halen omdat de 'td' zich kort daarvoor negatief had uitgelaten over enkele spelers van Barcelona. Hij moest naar verluidt door enkele ploeggenoten worden tegengehouden.

"Messi sprak me inderdaad aan en er zijn harde woorden gevallen", zo erkent de inmiddels bij Barcelona vertrokken Abidal. "Maar zoiets kan ik wel accepteren. Er zijn verder geen problemen, openheid naar elkaar toe is juist heel goed. Ik voelde me er goed bij, want Messi was de enige speler die zo tegen mij durfde te praten, echt de enige. Daar heb ik respect voor." De Franse bestuurder benadrukt dat zijn band met Messi niet onherstelbaar is beschadigd door de woordenwisseling. "Hoe onze relatie nu is? Er valt niets op te lossen, want onze relatie is niet veranderd. Dat is slechts mijn mening, hoe hij erover denkt weet ik niet. We hebben sindsdien ook vaak contact gehad. Ik wil het ook niet groter maken dan het is."

Abidal, tussen 2018 en 2020 werkzaam in het Camp Nou, blikt ook terug op zijn mislukte poging om Neymar terug te halen naar Barcelona. "Tien dagen voordat de transfermarkt sloot, ging ik naar Parijs om met de leiding van Paris Saint-Germain te praten, samen met onze voorzitter (Josep Maria Bartomeu, red.)", graaft de oud-speler in zijn herinnering. "We hadden toen een vleugelaanvaller nodig en we konden hem ook terughalen." Het plan van Abidal werd echter gedwarsboomd door Bartomeu. "De president koos ervoor om Antoine Griezmann binnen te halen, hoewel dat meer een centrumspits is. En het gaat er niet om welke van de twee beter is, het gaat erom dat we voor een bepaalde positie een aankoop nodig hadden", geeft Abidal blijk van zijn teleurstelling.

Ook over de opvolging van de in januari 2020 ontslagen Ernesto Valverde heeft Abidal een duidelijke mening. "Quique Sétien, Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri en Xavi stonden op mijn lijstje", onthult de voormalig Barcelona-directeur. "Maar Mauricio Pochettino (in november 2019 ontslagen bij Tottenham Hotspur, red.) stond bovenaan mijn lijstje. Ik vond ook dat we voor de beste trainer moesten gaan. Dat hij eerder bij Espanyol had gewerkt was voor mij geen issue. Maar het werd helaas een politieke kwestie. Pochettino had gezegd dat hij liever zou terugkeren naar Argentinië, dan trainer worden van Barcelona. Dat werd een probleem voor bepaalde mensen binnen de club." De keuze viel uiteindelijk op Sétien, die na de smadelijke 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League werd ontslagen. Barcelona stelde Ronald Koeman aan als zijn opvolger.