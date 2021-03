Johan Derksen over Turkije: ‘Het is gewoon een kutland eerste klas’

Maandag, 22 maart 2021 om 22:44 • Laatste update: 22:53

Johan Derksen verwacht weinig van het statement dat het Nederlands elftal vermoedelijk dinsdag gaat maken tegen Turkije en Qatar. De analist van Veronica Inside noemt Turkije 'een kutland eerste klas', nadat president Recep Tayyip Erdogan zich deze week terugtrok uit de Istanbul-Conventie. Dat verdrag is in het leven geroepen voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Nederland gaat woensdag op bezoek bij Turkije voor de start van de WK-kwalificatiecyclus. Vrijdag werd in Veronica Inside gesuggereerd dat de spelers van Oranje dinsdag met een statement tegen het land zullen komen. Derksen maakt van de gelegenheid gebruik om zich uitermate kritisch uit te laten over Turkije. "Erdogan is uit de Istanbul-Conventie gestapt", weet Derksen. "Dat houdt in dat vrouwen en meisjes niet meer beschermd worden. Dat heeft Erdogan dus gedaan omdat hij vond dat homoseksuelen de conventie hadden gekaapt. Want die wilden daarin doordrammen dat homofilie gezien moest worden als iets normaals. Erdogan vond dat daar geen sprake van kon zijn. Als je dan weet dat de laatste tien jaar de moorden op vrouwen verdrievoudigd zijn in Turkije. En veertig procent van de vrouwen heeft in Turkije te maken met huiselijk geweld. Dat is gewoon een kutland eerste klas! Het is toch verschrikkelijk?"

Derksen vreest dat Oranje met een plichtmatig statement komt. "Die spelersgroep is nu bijeen, die gaan daarover vergaderen. Die komen natuurlijk ook met iets dat door een voorlichter samengesteld is. Ik hoop zo dat er één, twee of misschien wel drie personalities opstaan die actie ondernemen. Want een speler heeft de media in de hand, de KNVB nauwelijks. Als een speler opstaat en zegt dat het niet kan."

Toch is Derksen niet hoopvol. "Verwacht er nou niks van, want we hebben namelijk geen personalities. Alleen die selectieve verontwaardiging over Black Lives Matter, ook een serieuze zaak, maar je kunt niet het ene wel doen, en het andere niet. Als je maatschappijkritisch bent, dan moet je er ook voor staan. Ze hebben allemaal een bek als een scheermes, behalve als het over serieuze zaken gaat. Ik heb er geen enkel vertrouwen in dat er een op durft te staan. Maar ze hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als een gewone burger wat zegt, daar wordt niet naar geluisterd. Als een voetballer in een persconferentie er wat over zegt, dan is het wereldnieuws. Dat is het enige wat je kunt doen. Je kunt niet daar gaan voetballen, het Wilhelmus zingen en weer naar huis gaan."

Verder haalt Derksen genadeloos uit naar bondscoach Frank de Boer. "Die heeft in Qatar gewoond! En die broer (Ronald, red.), die het durft te verkondigen 'dat het wel meevalt daar. Want in Nederland zijn er ook weleens problemen.' En Frank de Boer, die zijn mond houdt, die net doet alsof hij gek is. Het is echt een schande, dat de Nederlandse bondscoach zo'n houding aanneemt. Frank de Boer moet nu eens realistisch zijn en beginnen om te zeggen: 'Sorry mensen, ik heb daar gewoond en gevoetbald. Maar ik was verblind. Ik was daar om geld te verdienen en ik heb niet verder gekeken dan mijn neus lang was. Maar nu heb ik met terugwerkende kracht gezien wat daar daadwerkelijk aan de hand is. En eigenlijk zouden we niet moeten voetballen in een land waar de mensenrechten zo slecht geregeld zijn.' Dat doet hij niet, want hij heeft boter op zijn hoofd. Hij en zijn broer hebben daar hun zakken gevuld en ze proberen ons nu nog wijs te maken dat het een prima land is om te wonen. Ja, als je dollars hebt! Twee miljoen van de mensen die daar wonen zijn eenvoudige slaven die zich de pleuris moeten werken voor een hongerloon."