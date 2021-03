Johan Derksen is na zwak optreden kritisch op ‘kutje’ Mario Götze

Maandag, 22 maart 2021 om 21:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:54

Mario Götze heeft Johan Derksen in zijn eerste seizoen in de Eredivisie nog niet kunnen overtuigen. De aanvallende middenvelder, die zondag met PSV een dure nederlaag leed op bezoek bij AZ (2-0), valt volgens Derksen uit de toon als het gaat om duelkracht.

"Die Götze kan natuurlijk goed voetballen, maar het is wel een beetje een kutje, hè?", aldus Derksen in Veronica Inside. "Het is een beetje een paradepaardje, weet je wel. Het trippelt rond, soms een geniaal passje, maar als het een duel wordt, dan is hij niet thuis. Ik begrijp best dat hij in de Bundesliga uit de toon gaat vallen. Dat kan alleen in Nederland nog, daar kun je nog op de been blijven met één geniaal passje naar Donyell Malen die eruit scoort. Maar het is eigenlijk voor een speler met zijn reputatie vrij matig wat hij laat zien." Ook René van der Gijp is niet onder de indruk van Götze. "In dat tempo waarmee hij tegen AZ speelde houdt hij het nog wel een jaar vol", aldus Van der Gijp.

Laatstgenoemde begreep weinig van de tactiek die zowel AZ als PSV zondag hanteerde. "Bij beide clubs kwam iedereen maar naar binnen. Het wordt wel druk daar. Terwijl je toch zou denken dat de ruimte... ik begrijp er echt geen kut van. Ik begrijp er geen kut van. Want er is bij PSV wel héél, héél, héél veel balverlies, maar het is ook heel druk. Die Ibrahim Sangaré kan de vrije man niet vinden, hoor. Het is gewoon te druk voor hem. Ze spelen op zo'n heel klein stukje. De ruimte ligt aan de buitenkant, kom op. Dan heb je die twee spitsen (Eran Zahavi en Malen, red.), dan spelen Götze en Cody Gakpo daar vlakbij... Ze spelen allemaal op zó'n klein stukje... Geen gezicht."