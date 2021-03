Cambuur komt na rust op stoom en verlengt imponerende reeks in KKD

Maandag, 22 maart 2021 om 21:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:02

SC Cambuur heeft maandagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om de titel in de Keuken Kampioen Divisie. De formatie van trainer Henk de Jong won op eigen veld van FC Eindhoven (3-0) en is daarmee tien competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Topscorer Robert Mühren kwam een keer niet tot scoren voor de lijstaanvoerder uit Leeuwarden. Erik Schouten was een kwartier na rust wél trefzeker, waardoor Cambuur drie belangrijke punten veroverde.

Voorafgaand aan de ontmoeting in Friesland Mühren zijn Bronzen Schild als topscorer van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl Sonny Stevens in het zonnetje werd gezet als Beste Keeper van de afgelopen periode. Mühren, met 26 doelpunten afgetekend topscorer van dit seizoen, ging vervolgens op jacht naar nog meer doelpunten in het shirt van Cambuur. De topschutter zag na twintig minuten een inzet naast het doel verdwijnen, al stond hij op dat moment in buitenspelpositie. Luttele minuten kreeg Eindhoven in de persoon van Jacky Donkor een grote kans op de openingstreffer. In het eerste halfuur waren er ook nog goede kansen voor opnieuw Mühren en Giovanni Korte, maar doelpunten bleven uit in de eerste helft.

Sonny Stevens en Robert Mühren vielen maandagavond in de prijzen.

In de 58ste minuut zorgde Schouten voor grote opluchting bij alles en iedereen bij de thuisspelende ploeg. Een hoekschop van Mees Hoedemakers kwam terecht op het hoofd van de aanvoerder, die de bal vervolgens via de paal in het doel zag verdwijnen. In de zeventigste minuut voerde De Jong een aantal wissels door bij Cambuur, met onder meer David Sambissa die het veld betrad bij de koploper. Een gouden zet van de Friese coach, want Sambissa verdubbelde de voorsprong met een diagonale schuiver in de hoek. Het goede voorbereidende werk was van de eveneens ingevallen Jasper ter Heide.

Het verzet van Eindhoven was gebroken door de treffer van Sambissa en in de 89ste minuut wist Cambuur de stand ook nog naar 3-0 te tillen. Na een goede individuele actie gaf Sambissa de bal op tijd af aan Ragnar Oratmangoen, die vervolgens beheerst afrondde in de korte hoek. De maker van het derde Friese doelpunt werd kort daarna naar de kant gehaald, samen met de moegestreden Mühren. Cambuur staat na de ruime zege op Eindhoven op 70 punten uit 29 duels. De voorsprong op nummer twee De Graafschap bedraagt zes punten. De koploper vervolgt de titelstrijd zondag met een uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade.