Johan Derksen: ‘Het zijn dingen die op borderline beginnen te lijken’

Maandag, 22 maart 2021 om 21:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:09

Johan Derksen heeft zich maandagavond andermaal uitgelaten over de situatie bij Feyenoord, dat zaterdag punten verloor tegen FC Emmen (1-1). De analist van Veronica Inside deed dat deels in reactie op Pierre van Hooijdonk, die een dag eerder bij Studio Voetbal onder meer zei dat Dick Advocaat naar buiten uit te kritisch is op zijn eigen spelers. "Pierre is de spreekbuis van Steven Berghuis", zegt Derksen.

De oud-voetballer herhaalt zijn kritiek op Berghuis van eerder dit seizoen. "Dat is natuurlijk best een aardige voetballer, maar die heeft stemmingswisselingen", aldus Derksen. "Ik ben geen arts, maar het zijn dingen die op borderline beginnen te lijken. Deze Berghuis slaagt er in zijn eentje in om zijn medespelers onzeker te maken, Dick Advocaat de pest in zijn lijf te jagen, en zelf slecht te spelen. Dus niemand schiet er wat mee op. Ik vind Berghuis ook een goede voetballer, maar het is een bijzonder vervelend joch in zo'n groep, en hij lijdt ook wel enigszins aan overschatting."

Verder neemt Derksen het op voor Advocaat. "Zondagochtend verslikte ik me al in de koffie, toen Milan van Dongen... Dat vind ik helemaal niks die jongen, als presentator (van Goedemorgen Eredivisie op ESPN, red.)... Die begint daar tegen de directeur van Feyenoord (Mark Koevermans, red): 'Moet Advocaat bang zijn voor zijn baan?' Dan denk ik: Dick Advocaat bang zijn voor zijn baan? Die heeft het fantastisch gedaan. Hoe haal je het in je hoofd om dat te zeggen? Dit seizoen gaat het wat minder, maar voor Feyenoord, als je ziet wat voor materiaal ze hebben, gaat het nog steeds heel erg goed. Vijfde is prima. Want het is ook een heel matig elftal. Ze zijn toch niet beter dan PSV, AZ of Vitesse?"

Advocaat vertelde na afloop van het duel met Emmen dat bepaalde spelers zich niet aan de afspraken omtrent het drukzetten hadden gehouden. "Dick heeft de ervaring om dat elftal terug te trekken, en op eigen helft te verdedigen", weet Derksen. "Maar zij willen modern afjagen en zo... Maar Berghuis met zijn afjagen, daar doet hij dus niet aan mee, en dat kan hij ook niet opbrengen. Als je gewoon rust houdt en Emmen laat komen, wordt het zo 4, 5-0. Maar dan gaat meneer Berghuis een alternatieve tactiek invoeren, en die heeft zoveel personality in die groep dat een paar meelopers met hem mee gaan doen. En het hele tactische plan van Advocaat valt in duigen. Dick is heel diplomatiek in de persconferentie, maar ze hebben allemaal zulke tenen. Dat er dan ook nog Nederlandse journalisten zijn die met die lapzwansen gaan meeheulen, en Dick een heel vervelend afscheid bezorgen..."