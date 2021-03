Noa Lang: ‘Wie is de beste? Dat is niet aan ons om te zeggen’

Maandag, 22 maart 2021 om 20:40 • Rian Rosendaal

Justin Kluivert bereidt zich met Jong Oranje voor op de wedstrijden in de groepsfase van het jeugd-EK in Hongarije en Slovenië. De vleugelaanvaller van RB Leipzig blijft met het oog op het EK van deze zomer ook hopen op een uitnodiging van het 'grote' Oranje. Noa Lang is door zijn sterke optredens bij Club Brugge al vaak in verband gebracht met het Nederlands elftal, maar het feit dat hij is overgeslagen door bondscoach Frank de Boer bezorgt hem geen slapeloze nachten.

"Kijk jij nog met één oog naar het EK in juli?", vraagt een verslaggever van De Telegraaf maandag aan Kluivert. Het antwoord van de voormalig Ajacied is duidelijk: "Tuurlijk, tuurlijk. Ik heb dat de vorige keer dat ik hier was (trainingskamp van Jong Oranje, red.) ook uitgesproken. Maar wat ik zeg: ik ben nu bij Jong Oranje en mijn focus ligt hier. En ook bij de club waar ik speel. Dan zie je hoe alles loopt en dan zien we wel", aldus Kluivert, die in 2018 voor het laatst in Oranje speelde. Lang had ondanks zijn goede seizoen in de Pro League geen uitnodiging verwacht van De Boer voor deze interlandperiode.

"Eerlijk gezegd niet", verklaart de door Ajax verhuurde buitenspeler. "Eerlijk gezegd droom je er misschien wel een beetje van, maar ik had in mijn hoofd al het EK met Jong Oranje zitten. En ook omdat dat een mooi podium is om op te spelen. Voor mij is het goed zo." Lang krijgt vervolgens de vraag wie beter is, hij of Kluivert. De sterspeler van Brugge moet hard lachen, om daarna een serieus antwoord te geven. "Nee joh, Justin is een heel goede speler. Wie is de beste? Dat is niet aan ons om te zeggen. Iedereen zal zo zijn eigen mening hebben."

Lang erkent dat de coronabesmetting grote invloed heeft gehad op zijn fysieke gestel. "Ik kan niet ontkennen dat ik een beetje moeilijk ben hersteld van corona, ik heb het in de afgelopen wedstrijden ook best wel zwaar gehad, fysiek en conditioneel. Maar het gaat per wedstrijd wel een beetje beter. Het is een kwestie van tijd en wedstrijden spelen, dan komt het vanzelf wel terug", zo besluit de aanvaller van Jong Oranje.