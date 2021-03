Cor Pot doet boekje open over Steven Berghuis: ‘Het is een moeilijke jongen’

Maandag, 22 maart 2021 om 19:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:55

Cor Pot erkent dat Steven Berghuis 'een moeilijke jongen' is. De assistent-trainer van Feyenoord spreekt in de liveshow van Voetbal International openhartig over de 29-jarige aanvoerder van zijn ploeg, die volgens Pot weleens botst met zijn ploeggenoten. "Hij is de beste speler, veruit", opent Pot positief.

"Het is wel een moeilijke jongen", vervolgt de assistent van Dick Advocaat. "Heel wisselvallig qua humeur, maar hij is wel een winnaar. Een echte winnaar. Er zijn toch spelers bij die daar niet tegen opgewassen zijn. Die hebben daar moeite mee. Die kunnen of willen niets zeggen. Af en toen kan je weleens zeggen: 'Joh, doe even een beetje rustig.'"

Pot mist leiderstypes in de selectie van Feyenoord. "Het is een prima groep, alleen ze zouden wat mondiger mogen zijn naar elkaar toe. Dat vind ik wel een verwijt dat je kunt maken naar de spelersgroep. Er zouden ook jongens moeten zijn die zeggen: 'Hey jij, terugkomen'", doelt Pot op de soms gebrekkige discipline bij Feyenoord in het drukzetten.

De assistent-coach van Advocaat gelooft niet dat leidinggeven bij te brengen is aan voetballers.

"Het verbale coachen, dat is bijna niet te doen. Als je het niet in je hebt om leiding te geven, om te zeggen 'hey, kom eens terug', omdat ze het niet willen, durven of omdat ze te bescheiden zijn, of dat ze bang zijn... Dan houdt het op. En dat is bij ons gewoon zo."