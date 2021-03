Kenneth Perez adviseert Ajax aankoop: ‘Je hebt een beter alternatief nodig’

Maandag, 22 maart 2021 om 19:19 • Jeroen van Poppel

Kenneth Perez raadt Ajax aan om in de komende transferperiode een nieuwe centrumspits aan te trekken. De analist is niet overtuigd van de kwaliteiten van Lassina Traoré, die zondag in zijn invalbeurt tegen ADO Den Haag (5-0 winst) geen goede indruk kon achterlaten. Gezien het aanstaande transfervrije vertrek van Brian Brobbey naar RB Leipzig heeft Ajax volgens Perez dan ook behoefte aan een nieuwe spits.

Voor Perez werd tegen ADO duidelijk waarom Brobbey doorgaans de voorkeur krijgt van Erik ten Hag boven Traoré. Brobbey begon bij afwezigheid van Sébastien Haller in de basis en werd in de tweede helft afgelost door Traoré. "Ik vond Brobbey goed spelen gisteren", zegt de Deen, die in herinnering roept dat Traoré eerder dit seizoen een tijd lang de eerste spits van Ajax was. "Dat was hij natuurlijk wel, hij had de voorkeur. En daarvoor heeft Zakaria Labyad zelfs nog in de spits gespeeld. Je bent eigenlijk al helemaal vergeten dat hij in de spits stond. Uiteraard heeft Ajax behoefte aan een spits voor volgend seizoen. Als je echt mee wil doen en Haller het niet brengt, of geblesseerd is, dan heb je wel een beter alternatief nodig dan Traoré."

Freek Jansen, eveneens aanwezig bij Voetbalpraat op ESPN, denkt dat het lastig wordt voor Ajax om een tweede spits te vinden. "Sowieso heeft Ajax al heel lang gezocht naar een spits", doelt de journalist op de winterse aankoop Haller. "En dan ga je er nu nog een zoeken waarbij de boodschap is: je bent eigenlijk niet eerste keus, want we hebben Haller." Volgens Perez moet dat nog blijken. "Je kan ook op een punt komen dat je een gelijkwaardige spits haalt. Alleen dat is niet normaal. Bij Bayern heb je ook Robert Lewandowski en daarachter Eric Maxim Choupo-Moting. En na Erling Braut Haaland komt ook een hele tijd niks bij Borussia Dortmund."

Jansen denkt dat Ajax zelf ook niet tevreden is over Troaré. "Ik denk dat dit het wel een beetje is. Hij was in de eerste seizoenshelft nog wel bepalend en had een streepje voor op Brobbey, maar daarna is hij ook een tijdje geblesseerd geweest en sinds de winterstop is hij eigenlijk vierde keus. Binnen Ajax leeft het gevoel dat hij niet dé stand-in is." Jansen roept in herinnering dat Ajax met de aan FC Twente verhuurde Danilo nog een spits in huis heeft. "In de eerste seizoenshelft scoorde Danilo aan de lopende band. Toen leefde nog wel het gevoel: moet Danilo niet terug worden gehaald?"