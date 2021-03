‘Met Ihattaren en Madueke heb ik het gevoel naar een amateurclub te kijken’

Maandag, 22 maart 2021 om 18:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:47

Aad de Mos is niet te spreken over het dansje dat Mohamed Ihattaren en Noni Madueke voorafgaand aan de wedstrijd tegen AZ (2-0 verlies) opvoerden. Volgens de analist getuigt het gedrag van de twee reservespelers van PSV, die al dansend naar hun plek op de bank gingen, van amateurisme. Verder is De Mos ervan overtuigd dat PSV de tweede plaats in het restant van het seizoen gaat veiligstellen.

"Met Ihattaren en Madueke heb ik het gevoel dat ik naar een amateurploeg zit te kijken door hoe ze het veld opkomen en daar gezellig een dansje opvoeren", aldus De Mos in een video-item voor het Eindhovens Dagblad. "Ik hou daar niet van. Ik zie het niet bij Ajax, Juventus en ook niet bij Barcelona." PSV staat na de nederlaag in Alkmaar in punten gelijk met AZ en heeft de tweede plek alleen op basis van doelsaldo nog in handen.

Toch denkt De Mos dat PSV de huidige positie moeiteloos zal handhaven. "Ze blijven kansen creëren, dus die balletjes gaan er binnenkort wel in", zegt de oud-trainer. "AZ krijgt het moeilijkste programma. Ze moeten nog uit naar Willem II, Ajax en FC Groningen. PSV heeft een veel lichter programma. Ze spelen tegen Heracles Almelo na de interlandperiode, dus die krijgen de boel wel weer op de rails. Ik ga ervan uit dat het gelopen is: PSV gaat zich plaatsen voor plek twee."

Is dit het nieuwe uitgaan? ?? pic.twitter.com/m7g6f04jv1 — ESPN NL (@ESPNnl) March 21, 2021

Dat Roger Schmidt, de trainer van PSV, in de tweede helft Yorbe Vertessen in het veld bracht in plaats van Madueke of Ihattaren, leidde bij sommigen tot verbazing. De Mos reageert genuanceerder op de situatie. "Het nadeel is dat we niet bij de training kunnen zijn. Schmidt heeft waarschijnlijk in zijn hoofd zitten dat Vertessen bijzondere kwaliteiten heeft: snelheid, techniek, scorend vermogen."

De Mos is überhaupt niet kritisch op de prestaties van Schmidt met PSV. "Als het heel goed was gegaan, dan had het niet aan Schmidt gelegen, maar aan de spelers. 'De inbreng van trainers is niet zo groot', zeggen ze dan. Maar als het slecht gaat is de inbreng van de trainer opeens pontificaal het middelpunt. Maar aan de ontwikkeling van het team is ook gewerkt. Je ziet dat het wat overhelt naar de aanvallende kant, maar PSV blijft aantrekkelijk voetbal spelen."