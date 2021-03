Kenneth Perez: ‘Jij noemt het rebels, ik denk dat het gewoon een kind is’

Maandag, 22 maart 2021 om 17:52 • Yanick Vos • Laatste update: 18:02

Kenneth Perez denkt dat het gedrag van Mohamed Ihattaren op social media onschuldiger is dan men denkt. De PSV-middenvelder liet het de afgelopen weken niet na om complimenten uit te delen aan Ajax-aanvaller Brian Brobbey, terwijl hij zondag na afloop van een 2-0 nederlaag tegen AZ met hartjes reageerde onder een foto van AZ-speler Zakaria Aboukhlal. Perez denkt niet dat er iets achter de reacties en posts van Ihattaren gezocht moet worden.

De PSV’er kreeg zondag slechts vier minuten speeltijd van trainer Roger Schmidt. Met zijn korte invalbeurt kon hij een nederlaag in Alkmaar niet voorkomen. Dat Ihattaren zondag vervolgens hartjes plaatste onder een foto van Aboukhlal wekte verbazing bij Studio Voetbal. “Het is niet de eerste keer. Hij is natuurlijk gewoon over de zeik”, reageerde Pierre van Hooijdonk in het voetbalpraatprogramma. Maandagmiddag haalde presentator Vincent Schildkamp hetzelfde onderwerp aan het programma Voetbalpraat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Trekt hij zijn rebelse lijn door als hij weer reageert op een bericht op social media van een tegenstander, Aboukhlal in dit geval?” Schildkamp benadrukte dat het niet de eerste keer is dat Ihattaren opmerkelijk gedrag vertoont op socia media. “Er komt veel kritiek op, maar hij doet het weer.” Perez vindt het onzin: “Toch niet weer die hartjes? Komen we weer terug op die hartjes op Instagram?” Voetbal International-journalist Freek Jansen haakte in: “Die reactie zelf boeit natuurlijk niet zoveel. Het gaat niet om de reactie zelf, maar het gaat erom dat hij vanwege eerdere ophef dondersgoed weet wat ervan komt.”

Perez vindt de reactie van Ihattaren onschuldig: “Jij noemt het rebels, ik denk dat het gewoon een kind is. Hij denkt: Aboukhlal, leuke vriend, landgenoot, dus die like dat even.” Jansen gaf vervolgens aan dat Ihattaren geen like uitdeelde, maar zelf hartjes plaatste onder de foto. “Ik denk dat het een bewuste provocatie is”, aldus TC Tubantia-journalist Leon ten Voorde. Perez gaf aan dat Ihattaren er volgens hem niet eens goed over heeft nagedacht. Jansen denkt daar anders over: “Je weet toch hoe dat gaat met persvoorlichters en de media eromheen? Dit is al een paar keer voorgekomen. Er wordt echt wel met die jongen besproken. Doe nou niet, wees verstandig.”