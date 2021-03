Vitesse raakt onder de indruk en stelt 32-jarige Duitser aan als hoofdscout

Maandag, 22 maart 2021 om 16:32 • Yanick Vos

Daniel Ebbert is de nieuwe hoofdscout van Vitesse. De 32-jarige scout komt over van SV Wehen 1926 Wiesbaden, waar hij dezelfde rol vervulde en ook verantwoordelijkw as voor de wedstrijdanalyses. De Duitser heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2023.

Met zijn komst wordt de Duitse invloed nog groter. De Duitse technisch directeur Johannes Spors koos eerder al voor Marcel Klos als assistent voor de technische zaken, terwijl bij Vitesse met hoofdtrainer Thomas Letsch en assistent-trainer Jan Fiesser nog twee Duitsers rondlopen. Ebbert heeft ondanks zijn relatief jonge leeftijd al tien jaar ervaring in de voetbalwereld. Vitesse meldt dat hij eerder in diverse rollen ervaringen opdeed bij Hansa Rostock, MSV Duisburg, Arminia Bielefeld en 1. FC Köln.

“Ik heb waanzinnig veel zin om onderdeel uit te gaan maken van Vitesse”, reageert Ebbert op de clubwebsite op zijn aanstelling. “Ik ben erg onder de indruk geraakt van de voetbalvisie en -filosofie die in korte tijd is uitgewerkt binnen de club. Samen met mijn scoutingsteam wil ik een bijdrage leveren aan de prestaties.” Technisch directeur Spors meldt dat Ebbert de beste kandidaat bleek te zijn van iedereen met wie is gesproken. “Hij is modern en innovatief in zijn werk- en denkwijze. Ook onderschrijft hij onze voetbalfilosofie. Met zijn opgedane aantoonbare ervaring en kwaliteit is Daniel een welkome versterking voor onze scoutingsafdeling.”