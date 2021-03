Ibrahimovic weigert rugnummer tien bij rentree in Zweedse ploeg

Maandag, 22 maart 2021 om 16:05 • Yanick Vos

Zlatan Ibrahimovic heeft zich voor het eerst sinds bijna vijf jaar weer gemeld bij de nationale ploeg van Zweden. De spits van AC Milan gaat in het team van trainer Janne Andersson spelen met rugnummer elf. Alexander Isak was bereid om dat rugnummer af te staan aan de routinier, die van Emil Forsberg nummer tien kreeg aangeboden. Ibrahimovic bedankte vriendelijk en legt uit waarom.

Op een persconferentie voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Georgië, Kosovo en Estland sprak Ibrahimovic de aanwezige media toe. Hij liet weten dat hij de 21-jarige Real Sociedad-spits Isak heeft gevraagd om hem rugnummer elf te lenen. “Ik heb hem vriendelijk gevraagd of ik elf kon krijgen. Alexander zei tegen me: 'Je mag hem hebben, maar ik wil het wel weer terug zodra je stopt over zes of zeven jaar.' Isak was zo aardig om het nummer aan me te geven”, aldus Ibrahimovic met een grote lach op zijn gezicht.

Het artikel gaat verder onder de video Zlatan Ibrahimovic - Return of the God Meer videos

Toen Ibrahimovic op het EK van 2016 in Frankrijk zijn laatste interland speelde, droeg hij rugnummer tien. Forsberg speelt bij Zweden tegenwoordig met dat rugnummer en belde Ibrahimovic op. “Forsberg zei tegen me dat ik nummer tien moest hebben. Toen zei ik: ‘Nee, dat nummer is voor jou. Dit is een nieuw hoofdstuk voor mij en ik ben blij met nummer elf.’ Forsberg bood me tien aan, maar dat is de oude Zlatan, dit is de nieuwe Zlatan. We beginnen met rugnmmer elf, al interesseren rugnummers me niet zo.”

Voorafgaand aan zijn rentree bij de nationale ploeg kreeg Ibrahimovic bezoek van de bondscoach. Andersson bezocht hem in Milaan en toen kwam ook het rugnummer ter sprake. “Hij vroeg me welk nummer ik wilde hebben, maar ik gaf aan dat het mij niets uitmaakt. Ik ben blij om terug te zijn. Ik wil weer aan de slag en het gele shirt dragen. Ik ben allang blij dat ik het shirt weer kan dragen, de rest is niet belangrijk”, aldus Ibrahimovic.