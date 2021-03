RB Leipzig telt miljoenen neer voor opvolger van Dayot Upamecano

Maandag, 22 maart 2021 om 14:26 • Yanick Vos

RB Leipzig heeft zich versterkt met Mohamed Simakan. De twintigjarige verdediger komt per 1 juli over van Strasbourg en tekent tot aan de zomer van 2026 bij de huidige nummer twee van de Bundesliga. Het Franse toptalent wordt gehaald als vervanger van Dayot Upamecano, die na dit seizoen voor een bedrag van 42,5 miljoen euro vertrekt naar Bayern München.

Simakan wordt in eigen land gezien als een groot talent. Hij werd opgeleid bij Stasbourg en brak daar vorig seizoen door. Deze jaargang mag hij zich een vaste basisspeler noemen bij de huidige nummer vijftien van de Ligue 1. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op achttien miljoen euro. Leipzig maakt niet bekend welk bedrag is betaald om zijn tot medio 2023 doorlopende contract af te kopen. Volgens geruchten in de Duitse media gaat het om een som van tussen de vijftien en achttien miljoen euro.

De Frans jeugdinternational staat sinds januari geblesseerd aan de kant. Hij heeft een operatie moeten ondergaan aan zijn rechterknie. Het is vooralsnog onbekend wanneer hij terugkeert. “Simakan is een robuste verdediger die op meerdere posities inzetbaar is”, laat sportief directeur Markus Krösche weten op de clubwebsite van Leipzig. “Met zijn twintig jaar is hij in staat om zich nog veel verder te ontwikkelen. Hij heeft al twee seizoenen op het hoogste niveau gespeeld en ervaring in de Europa League opgedaan. We zijn blij dat hij voor ons heeft gekozen, daar er diverse andere partijen interesse hadden.”

Naar verluidt had ook AC Milan een oogje op Simakan. “Ik kies voor RB Leipzig omdat ik denk dat deze club de beste is voor mijn loopbaan”, laat Simakan weten op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. “Hier kan ik mezelf optimaal ontwikkelen. Ik kijk enorm uit naar het spelen in de Bundesliga, de stad Leipzig en het ontmoeten van mijn ploeggenoten en de fans. Ik heb verschillende spelers gesproken voor mijn overstap en heb alleen maar positieve geluiden gehoord.”

Simakan, die in Duitsland gaat spelen met rugnummer twee, is de tweede verdediger die Leipzig aantrekt voor volgend seizoen. Eerder maakte de Duitse club bekend dat het de negentienjarige Josko Gvardiol overneemt van Dinamo Zagreb. De talentvolle linksbenige centrumverdediger komt voor zestien miljoen euro over van de Kroatische topclub. De komst van Brian Brobbey kost Leipzig niets. De aanvaller maakt na dit seizoen transfervrij de overstap van Ajax naar de Bundesliga.