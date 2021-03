Genee onthult nieuwe stap Van Gelder: ‘Ik weet niet of het echt waar is’

Maandag, 22 maart 2021 om 13:52 • Laatste update: 13:59

Jack van Gelder maakt de overstap van Ziggo Sport naar RTL, zo heeft Wilfred Genee vernomen ‘in de wandelgangen’. In het radioprogramma Veronica Inside liet de presentator maandagochtend weten dat hij heeft gehoord dat Van Gelder volgend seizoen de back-up wordt van Humberto Tan bij de Champions League-uitzendingen. Genee benadrukte echter wel dat hij niet zeker weet of het daadwerkelijk klopt dat Van Gelder de tweede man gaat worden bij RTL achter Tan. "Ik weet niet of het echt waar is, hoor."

Ziggo maakte vorige maand bekend dat Van Gelder na dit seizoen plaats moet maken voor Wytse van der Goot. “Dat vindt hij, en dat kan ik me goed voorstellen, niet leuk”, aldus Genee. “Hij wil nog heel graag door. Maar ik hoor in de wandelgangen dat hij de back-up gaat worden van Humberto bij RTL voor de Champions League”, verklapte hij op de radio. Volgens Genee wordt Van Gelder ingezet als Tan niet beschikbaar is. “Hij (Tan, red.) doet twee keer per week de Champions League en zal niet altijd kunnen, want hij heeft het ook druk met andere dingen. Dan zou Jack daar volgens mij de vervanger worden. En hij zou volgens mij ook langs het veld gaan staan om de interviews te doen. Dat gonst rond in de wandelgangen."

Van Gelder liet in een persbericht van Ziggo Sport weten dat hij zijn vertrek bij de zender betreurt. “Na een mooie tijd bij Ziggo Sport is het besluit genomen om een nieuw gezicht te binden aan de zender. Ik had graag met de talkshow ‘Rondo’ verder willen gaan, maar ik heb dit besluit te respecteren. Na zes waardevolle jaren scheiden onze wegen zich en gaan we uit elkaar als goede vrienden”, aldus Van Gelder. De Champions League wordt dit seizoen voor het laatst uitgezonden door SBS6. RTL heeft de rechten van het miljardenbal verworven, terwijl de wedstrijden van de Europa League verhuizen van RTL naar SBS6.