PSV-aanhang richt zich tot Ihattaren: ‘Roem nu al naar het hoofd gestegen?’

Maandag, 22 maart 2021 om 12:35 • Rian Rosendaal

Supportersgroepering Lighttown Madness richt zich maandag middels een statement tot Mohamed Ihattaren. Volgens de supportersgroep van PSV is van mening dat de aanvallende middenvelder op heel korte termijn een besluit moet nemen aangaande zijn toekomst bij de Eindhovense club. De vele incidenten van dit seizoen met een hoofdrol voor Ihattaren zijn de aanhangers van PSV een doorn in het oog.

Lighttown Madness was nog niet zolang geleden nog heel trots op Ihattaren, toen de spelmaker koos voor een interlandloopbaan bij het Nederlands elftal. "Een glansrijke carrière leek voor jou in het verschiet te liggen", zo valt te lezen in de maandag afgegeven verklaring. "Leek, dat woord moeten we hier benadrukken, want de laatste tijd gaat het niet meer over je doelpunten, een mogelijk debuut in Oranje of interesse van buitenlandse topploegen." Vervolgens worden enkele strapatsen van Ihattaren tegen het licht gehouden door de supportersschare.

"Nachtelijke sessies op Clubhouse, aanvaringen met Schmidt, overgewicht en gekke fratsen op social media. Wat het doel hierachter is, dat is ons niet geheel helder", gaat het bestuur van Lighttown Madness verder met de verklaring. Ihattaren krijgt gelijk een prangende vraag voorgelegd. "Ben je bewust een breuk aan het forceren om een mooie transfer te verdienen? Is de roem je nu al naar het hoofd gestegen?" Volgens de PSV-supporters bevindt de middenvelder zich momenteel op 'een tweesprong'.

"De mooiste route zou volgens ons zijn dat je gewoon weer normaal gaat doen. Fit worden, je wedstrijdminuten maken en jezelf verder ontwikkelen. Dan kun je uiteindelijk die mooie transfer verdienen naar een Europese topclub en door de voordeur de club verlaten. Jouw achternaam betekent 'de oplettende' in het Nederlands, dus de andere route hoeven we je vast niet uit te leggen. It's up to you", zo krijgt Ihattaren tot slot mee van de verontruste achterban van PSV.