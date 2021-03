Vitesse-directeur hekelt beeldvorming: ‘Geen satellietclub van Chelsea’

Maandag, 22 maart 2021 om 12:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:50

Johannes Spors grijpt een interview met Goal aan om de soms negatieve beeldvorming rondom Vitesse recht te zetten. De Arnhemse club wordt vaak gezien als een satellietclub van Chelsea, dat de Arnhemse club gebruikt om voornamelijk jonge spelers te stallen. De technisch directeur van Vitesse benadrukt echter dat de samenwerking met de Londense club anders in elkaar zit.

Vitesse profiteert volgens Spors vooral van het feit dat Vitesse-eigenaar Valeriy Oyf goede contacten onderhoudt met Roman Abramovich, de steenrijke eigenaar van Chelsea. "Beide eigenaren kennen elkaar goed, dat is het uitgangspunt", zo verklaart de technisch eindverantwoordelijke van Vitesse. "Dat is waar het allemaal vandaan komt. Eerlijk gezegd is het niet meer dan dat. De onderlinge band is goed." De vorig jaar bij Vitesse aangestelde Spors heeft zelf ook goed contact met Chelsea en dan met name op technisch vlak.

"Ik heb een goede band met technisch directeur Petr Cech, die ik al een poosje ken. We wisselen soms van gedachte, praten over voetbal en bespreken spelers van zowel Vitesse als Chelsea. De communicatie verloopt altijd heel vlotjes." Om er gelijk aan toe te voegen: "Eerlijk gezegd heb ik ook veel van dit soort gesprekken met andere grote clubs en het contact verloopt altijd naar tevredenheid. Iedereen weet ook dat we niet slechts een satellietclub zijn, er worden in dat kader ook geen contracten opgesteld en dat is in het verleden ook nooit voorgekomen", stelt Spors in duidelijke bewoordingen.

"Er vinden prettige gesprekken plaats met clubs en wij als Vitesse zijn daar zeer gelukkig mee. Het is een goede zaak dat een grote club als Chelsea met ons van gedachte wil wisselen", zo vervolgt Spors zijn uitleg. "Ik ben hier nu een jaar werkzaam en de geschiedenis qua huurspelers is belangrijk. We moeten er echter nog steeds voor zorgen dat iedereen ervan overtuigd is dat het de juiste stap is." De 'td' van Vitesse geeft gelijk een voorbeeld: "Voor de komst van Armando Broja heb ik echt moeten vechten. Het is niet zo dat Chelsea gelijk zei: 'Hier heb je hem!' Nee, ik moest hem echt overtuigen. Als hij 'nee' had gezegd, dan was het niet doorgegaan. We moesten Chelsea overtuigen dat dit het beste voor hem was."

Broja was vorig jaar zomer alweer de 29ste speler die in het laatste decennium op huurbasis de overstap maakte van Chelsea richting Vitesse. Naast de aanvaller ruilden in het verleden onder meer Mason Mount, Lewis Baker, Matt Miazga, Nemanja Matic en Bertrand Traoré the Blues tijdelijk in voor de club uit Arnhem. Het aantal zou in de toekomst kunnen teruglopen, want de FIFA werkt aan een plan om clubs per seizoen maximaal acht spelers van boven de 22 jaar te verhuren.