‘Xabi Alonso staat voor verrassende terugkeer in de Bundesliga'

Maandag, 22 maart 2021 om 11:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:52

Xabi Alonso is de beoogde nieuwe hoofdtrainer van Borussia Mönchengladbach, zo weet BILD maandagochtend te melden. De keuzheer van de beloftenploeg van Real Sociedad wordt gezien als de ideale opvolger van Marco Rose bij die Fohlen. De huidige Gladbach-coach maakt na afloop van dit seizoen de overstap richting Borussia Dortmund, zo werd onlangs wereldkundig gemaakt door alle betrokken partijen.

Alonso zette medio 2017 een punt achter zijn succesvolle loopbaan en zette vervolgens in de jeugdafdeling van Real Madrid zijn eerste stappen in het trainersvak. In 2019 werd de voormalig middenvelder weggeplukt door Sociedad, om daar de beloftenploeg onder zijn hoede te nemen. Bovengenoemde krant meldt dat Alonso op korte termijn terugkeert in Duitsland en dat de bekendmaking van Gladbach slechts een kwestie van tijd is.

In de afgelopen periode passeerden verschillende namen de revue wat betreft de opvolging van Rose bij Gladbach. BILD meldde in februari nog dat Erik ten Hag samen met Jesse Marsch (Red Bull Salzburg), Florian Kohfeldt (Werder Bremen) en Gerardo Seoane (Young Boys) op een vierkoppig lijstje zou staan van de clubleiding van Gladbach. Ten Hag ontkende in januari nog dat hij zou hebben gesproken met de naar de tiende plek in de Bundesliga afgezakte club. BILD was volgens Ten Hag 'niet goed geïnformeerd', al meldde Arno Vermeulen in Studio Voetbal dat er wel degelijk contact is geweest tussen beide partijen.

Voor Alonso is de Bundesliga geen onbekend terrein, want in de laatste drie jaar van zijn actieve loopbaan, tussen 2014 en 2017, droeg de Spanjaard het shirt van Bayern München. Met de Zuid-Duitse grootmacht veroverde Alonso driemaal de landstitel, één keer de nationale beker en eenmaal de Duitse Supercup. Hij legde met zowel Real Madrid als Liverpool beslag op de Champions League en kroonde zich met Spanje tot Europees- en wereldkampioen.