Perez: 'Dan is het enige juiste voor Feyenoord om hem te laten gaan'

Maandag, 22 maart 2021

Kenneth Perez en Arnold Bruggink keken zondagochtend met enige verbazing naar Mark Koevermans, de algemeen directeur van Feyenoord die te gast was in het ochtendprogramma Goedemorgen Eredivisie. Het analistenduo maakt uit de woorden van Koevermans op dat aanvoerder Steven Berghuis deze zomer vertrekt uit De Kuip, ondanks een doorlopend contract tot medio 2022.

"Er werd eigenlijk een beetje tussen neus en lippen doorverteld dat Berghuis sowieso weg zou gaan bij Feyenoord", concludeert Bruggink in Dit was het Weekend van ESPN. "Als ik heel eerlijk moet zijn en als het klopt wat wij horen dat hij verdient, dan is dat het enige juiste voor Feyenoord, om hem te laten gaan", neemt Perez het gesprek over de vleugelaanvaller van Feyenoord over. "Of je nou twee of vier miljoen euro krijgt, als iemand zó zwaar op de begroting drukt met zijn salaris, wat natuurlijk wacko dat ze hem dat gegeven hebben. Om zover te gaan."

"Los van het feit dat hij écht een kwaliteitsspeler is bij Feyenoord. Gisteren (zaterdag, red.) tegen FC Emmen zie je als hij aan de bal komt wel dat hij over kwaliteiten beschikt. Maar dat salaris is gewoon krankzinnig", voegt de verbaasde Perez daaraan toe. Berghuis strijkt naar verluidt jaarlijks twee miljoen euro op in Rotterdam, terwijl er daarnaast een clausule zou zijn afgesproken waarin staat dat de buitenspeler na afloop van dit seizoen voor een transfersom van vier miljoen euro van club kan wisselen.

Het Algemeen Dagblad onthulde zondag dat er intern bij Feyenoord onvrede is over de houding van Berghuis. De aanvoerder van de Rotterdammers zou vrijdag op de training ‘woedend met een cornervlag in zijn handen’ hebben gestaan, na een fel duel met Tyrell Malacia. Erwin Beltman, groundsman bij Feyenoord, liet via Twitter overigens weten dat er helemaal geen cornervlaggen aanwezig zijn op trainingscomplex 1908. De lucht zou voor de wedstrijd tegen Emmen nog niet helemaal geklaard zijn en het teleurstellende gelijkspel tegen de hekkensluiter van de Eredivisie zou het chagrijn alleen maar hebben versterkt. Sommige spelers zouden de bal op trainingen en in wedstrijden zo snel mogelijk bij Berghuis inleveren, omdat ze anders een afkeurende reactie van de captain vrezen.

Tijdens de wedstrijd tegen Emmen kreeg Berghuis het aan de stok met ‘iemand die hem na de zoveelste keer balverlies probeerde op te peppen’. Het Algemeen Dagblad noemt het onduidelijk wie hem exact iets toeriep, maar op de persconferentie van Advocaat na afloop werd er gerept over een ballenjongen. “Daar heb ik niks van meegekregen, ik heb het ook niet gezien ook. Was die ballenjongen te snel voor hem?”, reageerde Advocaat op de persconferentie. De ballenjongen zou iets tegen Berghuis gezegd hebben. “Dan durft hij wel wat te zeggen.”