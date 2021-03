‘Feyenoord ziet reis naar Japan niet zitten en houdt Senesi definitief thuis’

Maandag, 22 maart 2021 om 09:45 • Rian Rosendaal

Feyenoord is niet bereid om Marcos Senesi tijdens deze interlandperiode af te staan aan het Olympisch elftal van Argentinië, zo weet het ANP maandagochtend te melden. De centrumverdediger was van plan om naar Azië af te reizen voor twee oefeninterlands in en tegen Japan, maar vanwege de coronacrisis en de verplichte quarantaine ziet de leiding van Feyenoord dat niet zitten.

Senesi zou zich in eerste instantie bij de A-ploeg van Argentinië melden, maar vanwege de coronaperikelen zijn de interlands in Zuid-Amerika voor later deze maand van de agenda gehaald. De reisrestricties maken het voor Zuid-Amerikaanse landen bijzonder lastig om de in Europa actieve internationals terug te halen, waardoor is besloten om de interlands geen doorgang te laten vinden. De Argentijnse voetbalbond gaf Senesi vervolgens de kans om aan te sluiten bij de Olympische ploeg.

Feyenoord heeft echter liever niet dat de mandekker deze week afreist richting Japan voor twee vriendschapppelijke interlands. De clubleiding is van mening dat het Senesi voor oefenduels niet zo'n verre reis hoef te maken, zeker ook omdat er na de interlandperiode een belangrijke periode aanbreekt met het oog op het behalen van Europees voetbal. De Argentijnen zijn in voorbereiding op de Olympische Spelen van later dit jaar in Tokio. Het voetbaltoernooi vindt plaats tussen 21 juli en 7 augustus.

Trainer Dick Advocaat moet vanwege de interlandverplichtingen deze week zeven spelers missen: Steven Berghuis (Nederland), Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida (Jong Oranje), Orkun Kökçü (Turkije), Uros Spajic (Servië) en Robert Bozenik (Slowakije). Luis Sinisterra was eigenlijk opgeroepen voor de nationale ploeg van Colombia, maar net als Senesi blijft de vleugelaanvaller toch in Nederland achter. Feyenoord hervat het seizoen op zondag 4 april met een thuisduel met Fortuna Sittard.