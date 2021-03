Engelse media lichten reactie van Van de Beek uit en bedenken nieuwe bijnaam

Donny van de Beek kreeg zondag voor het eerst in veertig dagen weer eens een basisplaats bij Manchester United, in de uitwedstrijd tegen Leicester City in het kader van de kwartfinale van de FA Cup. The Red Devils gingen met 3-1 onderuit in het King Power Stadium en de Engelse kranten zijn na afloop uitermate kritisch over het optreden van de 23-jarige middenvelder, die op 5 december voor het laatst een basisplaats had in de Premier League. De Daily Mirror licht de reactie na zijn wissel uit, terwijl The Sun hem omdoopt tot Van de Bench.

“De beste bijdrage van Van de Beek in de 64 minuten die hij op het veld stond, was een actie waarbij het de bal niet eens raakte”, wijst de Manchester Evening News op het overstapje voorafgaand aan het doelpunt van Mason Greenwood. “Het vat zijn eerste seizoen op Old Trafford misschien wel samen. Hij liet zijn intelligentie en inzicht zien, maar dat was alles wat hij te bieden had. Van de Beek kan niet laten zien wat we verwachten van iemand op de positie waar alle creativiteit vandaan moet komen.”

“Voorlopig is het huwelijk tussen Van de Beek en United voor beide partijen een teleurstelling. Hij zal zijn plek in de EK-selectie niet kwijtraken vanwege zijn vorm bij United, maar we hebben nog geen enkele keer de speler gezien die hij bij Ajax was. Het lijkt erop dat hij simpelweg niet binnen de stijl van United past, waardoor je vraagtekens moet plaatsen bij het transferbeleid”, concludeert de krant uit Manchester, die Van de Beek in de beoordelingen nog wel een krappe voldoende geeft met een 6. “Blijkbaar was hij niet fit genoeg om langer dan 64 minuten te spelen.”

De Daily Mirror licht de reactie van Van de Beek uit nadat manager Ole Gunnar Solskjaer hem na 64 minuten verving en Bruno Fernandes binnen de lijnen bracht. “Het was misschien een laatste kans om indruk te maken op Solskjaer en aanspraak te maken op meer speeltijd. Maar Van de Beek slaagde er niet in om indruk te maken”, schrijft de Engelse krant. “De camera’s van de BBC volgden Van de Beek toen hij teleurgesteld het veld verliet. Hij leek iets te zeggen tegen Fernandes, om hem aan te moedigen, voor hij wegliep. De camera bleef Van de Beek volgen, toen hij de reservebank opzocht. Hij beet op zijn lip van teleurstelling, omdat hij deze kans niet had gegrepen. Het begint steeds waarschijnlijker te worden dat hij United komende zomer verlaat.”

Sky Sports en de Daily Telegraph beoordelen het optreden van Van de Beek met een 5. “United moet het zichzelf kwalijk nemen dat dure spelers als Van de Beek hun kans niet wisten te pakken”, schrijft de laatstgenoemde krant. The Sun doopt Van de Beek om tot Van de Bench, terwijl ook de Daily Mail kritisch is. “Het overstapje bij het doelpunt van Greenwood was een van de meest intelligente bijdragen in dit seizoen. Dit was toch opnieuw een teleurstellende optreden van Van de Beek.”

“Het is duidelijk dat het lastig is, aangezien hij weinig speeltijd heeft gehad. Dat zie je terug in zijn spel”, oordeelt Mark Hughes, voormalig speler van onder meer Manchester United, Barcelona, Bayern München en Chelsea. Als manager werkte Hughes voor onder meer Blackburn Rovers, Manchester City, Fulham en Stoke City. “Hij zwerft een beetje rond en krijgt niet echt de bal, hij weet niet hoe zijn invloed op de wedstrijd kan uitoefenen. Blijkbaar kan hij de bal niet opeisen, omdat zijn ploeggenoten niet genoeg vertrouwen in hem hebben.”

“Hij lijkt verloren op het veld. Dat is deels zijn eigen verantwoordelijkheid, omdat hij zijn meer demonstratief moet opstellen”, gaat Hughes verder. “Hij moet een sleutelspeler zijn, ze hebben hem voor veel geld overgenomen van een grote club als Ajax. Daardoor is hij gewend om een topspeler met invloed te zijn. Maar het is duidelijk dat hij sinds zijn komst naar United niks van dat meer heeft laten zien. Je kan hem nog zoveel kansen geven, maar op een gegeven moment moet United verder zonder hem. Ik denk dat ze langzaam naar dat besluit toewerken, als hij niet voorzichtig is.”