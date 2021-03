Driessen hekelt bedelpraktijken Feyenoord: ‘Ordinaire uitbuiting clubliefde’

Maandag, 22 maart 2021 om 08:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:25

Valentjn Driessen velt een hard oordeel over Mark Koevermans, de algemeen directeur van Feyenoord. De chef voetbal van De Telegraaf vindt het onbegrijpelijk dat de bestuurder wordt ingezet bij de campagne om geld te besparen tijdens de aanhoudende coronacrisis. Driessen kijkt daarnaast hoofdschuddend naar de manier waarop de leiding van Feyenoord omgaat met de altijd zou trouwe achterban in Rotterdam-Zuid.

De sportjournalist meldt maandagochtend in zijn column voor de ochtendkrant dat Koevermans er slecht opstaat bij de achterban van Feyenoord. Dat juist hij zo'n slechte boodschap naar buiten brengt, is voor Driessen onbegrijpelijk. "Het Legioen sluit anti-helden graag in het hart, maar dat betekent niet dat supporters van Feyenoord gedwee achter een stel bedelende losers aanlopen. De clubleiding onderschat z’n achterban en overschat de betekenis van Feyenoord door te denken dat het ieder lulverhaal slikt als zoete koek."

In de optiek van Driessen had Koevermans beter met een positief verhaal naar buiten kunnen komen, zeker omdat het op sportief gebied ook al zo onrustig is bij Feyenoord. "Geef je visie op de toekomst van Feyenoord, waarin bijvoorbeeld plaats is voor het Legioen als geldschieter. Feyenoord vraagt niet alleen vijftien miljoen euro voor het lopende seizoen, maar ook dat iedereen een seizoenkaart of sponsorpakket voor volgend seizoen afneemt." Driessen acht het verstandig dat het bestuur van Feyenoord voor circa dertig miljoen euro aandeelhouder wordt van de noodlijdende club, tegen welke voorwaarde dan ook.

"Al is het maar voor vijf procent, al is het maar voor tien jaar, al is het met een verplichte terugkoop. Een rekensommetje leert dat Feyenoord dan 600 miljoen euro waard is. Donderdag gaat Belgisch kampioen Club Brugge voor 200 tot 260 miljoen euro naar de beurs", zo rekent Driessen voor. De voetbalvolger vindt dat Feyenoord de morele plicht heeft om de aanhang perspectief te bieden in deze zware tijden. "Op deze manier is het ordinaire uitbuiting van clubliefde. En dan praten we niet eens over een half miljoen weggegooide euro’s door bedelaar Koevermans en co met het contracteren van Lucas Pratto."