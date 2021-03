Ibrahim Afellay bijzonder geïmponeerd: ‘Hij is onmisbaar voor Ajax’

Maandag, 22 maart 2021 om 08:23

Als het aan Ibrahim Afellay ligt, krijgt Ryan Gravenberch een basisplaats bij Oranje tijdens de komende interlandperiode. De oud-speler van onder meer PSV, Barcelona en Oranje is bijzonder onder de indruk van de achttienjarige middenvelder van Ajax. Pierre van Hooijdonk, tafelgenoot in het programma Studio Voetbal van de NOS, zou echter nu nog de voorkeur geven aan Davy Klaassen.

“Gravenberch zal er heel snel in terechtkomen, maar ik vind Klaassen in deze vorm echt basisspeler bij Oranje”, zo begint Van Hooijdonk als de keuze tussen Klaassen en Gravenberch ter sprake komt. “Je kan met hem in een controlerende rol spelen, je speelt tegen een concurrent in de groep. De eerste wedstrijd (tegen Turkije, red.) is ontzettend belangrijk. Als het een gemakkelijke opgave blijkt te zijn, kun je hem wat meer naar voren sturen. Is het wat moeilijker, laat je hem wat controlerender spelen. Met Gravenberch heb je dat wat minder.”

Afellay zou Gravenberch echter ‘zeker’ een basisplaats geven in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar. “Hij is op deze leeftijd al onmisbaar voor Ajax en speelt al het hele seizoen een doorslaggevende rol. In mijn ogen kan hij controlerend spelen, dat heeft hij tegen Young Boys bewezen. Aan de bal is hij fantastisch, hij is fysiek sterk. Maar ja, het is om het even. Ik zou hem opstellen.”

“Gravenberch heeft alles, die kan verdedigen, aanvallen, de afstanden belopen: dat is gewoon een multifunctionele middenvelder zoals je die nu graag ziet”, zo beaamt Theo Janssen. “Klaassen vind ik aanvallend heel sterk, alleen heeft Wijnaldum de laatste tijd ook wat hoger gespeeld bij Oranje en toen ging hij beter spelen. Ik zou dan een keuze maken tussen die twee. Dan is Wijnaldum beter, denk ik.”