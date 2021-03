De Telegraaf noemt vier mogelijke slachtoffers van doorselecteren bij Ajax

Maandag, 22 maart 2021 om 07:45

De Telegraaf verwacht dat er komende zomer behoorlijk doorgeselecteerd gaat worden bij Ajax. De krant schrijft maandagochtend dat de Amsterdammers nu al kunnen doorpakken op de transfermarkt, aangezien er al een voorschot genomen is op de landstitel en daarmee directe kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Dit zou echter weleens slecht nieuws kunnen betekenen voor Lassina Traoré, Jurgen Ekkelenkamp, Sean Klaiber en Zakaria Labyad.

Ajax heeft momenteel een voorsprong van elf punten op naaste achtervolger PSV, terwijl de Amsterdammers nog een inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht tegoed hebben. Daarmee lijkt de landstitel Ajax niet meer te kunnen ontgaan, wat betekent dat de formatie van trainer Erik ten Hag ook volgend seizoen in de groepsfase van de Champions League zal acteren. Daarmee weet Ajax zich verzekerd van een startpremie van veertig miljoen euro, waardoor directeur voetbalzaken Marc Overmars ‘zijn hart kan ophalen’.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er kan bovendien in een andere categorie én sneller worden toegeslagen dan concurrenten PSV, AZ en Feyenoord. De Telegraaf voorspelt dat Overmars snel gaat doorpakken en denkt dat dit tegelijkertijd nadelig zal uitpakken voor een viertal Ajax-spelers. Zo wordt er geconcludeerd dat een zomers vertrek voor Traoré ‘het beste voor beide partijen’ is. De Burkinese spits - die nog vastligt tot de zomer van 2022 - begon zondag tegen ADO Den Haag (5-0 zege) in de afwezigheid van Sébastien Haller op de reservebank, omdat de naar RB Leipzig vertrekkende Brian Brobbey de voorkeur kreeg.

Voor Ekkelenkamp (al dan niet op huurbasis), Labyad en Klaiber lijkt het eveneens beter om te vertrekken. “De kans op veel speeltijd bij dit Ajax is beperkt voor ze, want de lat ligt hoog in Amsterdam”, schrijft De Telegraaf. Ten Hag hield na afloop van het duel met ADO nog een slag om de arm over het doorselecteren. “Dan moet ik in de toekomst kijken”, zo tekent Voetbal International op uit de mond van Ten Hag. “Natuurlijk kijken we nu naar de korte termijn, daar doe je het allemaal voor. Voor prijzen. En als het dan een succes wordt, dan kan dat een versnelling in dat proces betekenen. Dan kunnen we volgend jaar een nóg beter team hebben.”