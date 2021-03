‘De Boer heeft me bij het eerste van Ajax gehaald en me laten debuteren’

Kenny Tete meldt zich maandag in Zeist in de hoop komende week zijn eerste interland in twee jaar tijd te spelen. De 25-jarige vleugelverdediger heeft dit seizoen sinds de overstap van Olympique Lyon naar Fulham zijn draai in de Premier League weten te vinden. Tete vertelt in gesprek met De Telegraaf dat hij mede dankzij Memphis Depay een diep dal bij Olympique Lyon wist te overwinnen.

Tete kwam uiteindelijk tot tachtig optredens in drie seizoenen voor Olympique Lyon. Hij zegt ondanks de fysieke tegenslag en de weinige speelminuten nooit de hoop te hebben opgegeven, gesteund door Depay. “Ik ben supertrots dat hij zich uit zijn dal bij Lyon heeft geknokt en zó ongelooflijk belangrijk is geworden. Bij mij was het anders. Voor mijn gevoel speelde ik best goed, maar kreeg ik nooit echt de waardering. Na twee wedstrijden zat ik weer op de bank, dan speelde ik weer een potje en vervolgens was ik weer reserve. Dat was mentaal zwaar. Maar gelukkig praatte Memphis veel met me.”

Dit seizoen kampte Tete met een achillespeesblessure, waardoor hij een groot deel van de eerste seizoenshelft aan zich voorbij moest laten gaan. Sinds januari is hij basisspeler bij Fulham, waardoor hij voorlopig achttien wedstrijden speelde. Tete hoopt dat dit resulteert in zijn eerste minuten bij Oranje sinds 21 maart 2019, destijds tegen Wit-Rusland. “Ik ben blij dat ik ben geselecteerd en hoop stiekem ook op minuutjes. Natuurlijk is een plek bij de eerste elf uiteindelijk mijn doel. Maar ik kom van ver, ga ervan genieten dat ik erbij zit, doe mijn stinkende best en heb er veel zin in.”

Tete meldt zich voor het eerst bij Oranje sinds Frank de Boer definitief het stokje overnam van Ronald Koeman. De 25-jarige vleugelverdediger kent De Boer nog van zijn tijd bij Ajax, daar de huidige bondscoach hem liet debuteren in de hoofdmacht van de Amsterdammers. “Ik heb de bondscoach nog niet gesproken. Dat hoeft ook niet. Maar ik heb altijd een goede band met hem gehad. Hij heeft me als zeventienjarige bij de trainingen van het eerste van Ajax gehaald en me laten debuteren.”