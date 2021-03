Amnesty doet dringende oproep aan KNVB, FIFA én Oranje-internationals

Maandag, 22 maart 2021 om 07:02

Amnesty International heeft in een brief aan president Gianni Infantino de FIFA opgeroepen om zijn invloed te gebruiken om een einde te maken aan het misbruik van arbeidsmigranten uit landen als Nepal, India en Bangladesh. De mensenrechtenorganisatie schrijft op zijn website dat men hoopt dat de KNVB, staf, de spelers van het Nederlands elftal en alle betaalde voetbalclubs en supportersverenigingen deze oproep steunen.

Qatar heeft in de afgelopen jaren belangrijke hervormingen doorgevoerd in de arbeidswetgeving, maar die wordt niet altijd toegepast en nageleefd. Amnesty International stelt dat duizenden arbeiders veel meer uren werken dan is toegestaan, salarissen te laat of helemaal niet worden uitbetaald, arbeidsmigranten moeilijk toegang hebben tot de rechtbank en zij zich niet mogen organiseren in vakbonden om gezamenlijk te strijden voor betere werkomstandigheden.

“Het WK zou gewoonweg niet mogelijk zijn zonder de arbeidsmigranten, die 95 procent van de beroepsbevolking in Qatar vormen”, laat Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty Nederland, weten. “Ze werken aan de bouw van stadions en andere WK-faciliteiten, de aanleg van wegen en de metro, in de horeca en de beveiliging. Dit toernooi leunt op het harde werk van mannen en vrouwen die duizenden kilometers hebben gereisd om hun families te onderhouden. Maar nog te vaak wordt het verblijf voor deze arbeiders in Qatar gekenmerkt door misbruik en uitbuiting.”

Amnesty International haalt aan dat de FIFA bij de toewijzing van het WK aan Qatar al op de hoogte was van de misstanden en roept de wereldvoetbalbond dan ook op om om ‘mensenrechtenrisico’s die verbonden zijn aan het toernooi, te beperken’. De FIFA laat volgens de mensenrechtenorganisatie het monitoren van WK-projecten te veel over aan zakenpartners. Amnesty International haalt aan dat dit ontoereikend bleek toen arbeiders die werkten aan het Al Bayt-stadion zeven maanden geen loon bleken te hebben ontvangen. De FIFA bleek hier uiteindelijk niet van op de hoogte te zijn.

Als het aan Amnesty International ligt, komt er in ieder geval geen boycot van het WK. “Voor Amnesty zijn garanties dat de rechten van arbeiders worden gerespecteerd echter belangrijker dan een boycot van het WK. Wij geloven dat de aandacht voor het WK in Qatar kan zorgen voor meer druk op de overheid om de beloofde arbeidshervormingen door te voeren en te handhaven en zo de situatie van migrantarbeiders te verbeteren. Maar dan moet dat wel nu gebeuren”, zo valt er in het communiqué te lezen.