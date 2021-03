Van Hanegem hard voor Feyenoord: ‘Hij deed helemaal niets meer na rust’

Maandag, 22 maart 2021 om 06:44 • Chris Meijer

Willem van Hanegem is teleurgesteld door het optreden van Steven Berghuis in de wedstrijd tegen FC Emmen. Feyenoord liep zondagavond tegen een 1-1 gelijkspel aan in het treffen met de toenmalig hekkensluiter van de Eredivisie. De Kromme schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat hij van de aanvoerder van de Rotterdammers verwacht dat hij zijn medespelers op sleeptouw neemt, zoals bijvoorbeeld Thomas Müller dat bij Bayern München doet.

“Ik snap wel dat de supporters teleurgesteld zijn”, schrijft Van Hanegem, die tot de conclusie komt dat FC Emmen wel heel makkelijk op de been bleef. “Na afloop ging het over Steven Berghuis. Alweer. Hij deed eigenlijk helemaal niets meer na rust. Nee, hij was zeker niet de enige. Maar ik heb al vaker gezegd: juist hij moet de mindere spelers op sleeptouw nemen en niet als eerste uitstralen: het zal allemaal wel. Kijk eens hoe Thomas Müller dat bij Bayern München doet. Aan de slag met die gasten, ze motiveren, ze helpen.”

“Bij Oranje zal hij zich vast wél thuis voelen, daar heeft hij kwaliteit om zich heen”, gaat de oud-international verder. Hij is van mening dat er binnen de jeugdopleiding van Feyenoord ‘te weinig’ gepresteerd wordt. “Dat daar af en toe wel een talentje doorbreekt, dat snap ik ook nog wel. Een club als Feyenoord krijgt, zelfs als ze niet scouten, altijd talentvolle voetballers binnen. Alle jongens uit Rotterdam en omstreken willen daar gewoon spelen.”

“Maar als Lutsharel Geertruida het allergrootste talent is, dan kan de lat nog wel wat hoger. Ik vind Geertruida een speler die nog heel veel moet leren, een kant en klaar afgeleverd toptalent zie ik niet in hem”, benadrukt Van Hanegem. Hij ziet dat de mensen binnen de jeugdopleiding naar elkaar toegegroeid zijn, waardoor je als nieuwkomer hetzelfde moet roepen om er bij te horen. “Technisch directeur Frank Arnesen doet in elk geval iets om dat te doorbreken. We kennen Feyenoord, er komen nu mensen die Arnesen in de media zullen gaan aanvallen. Maar als hij dit daarom op voorhand niet had gedurfd, hadden ze de tent op Varkenoord net zo goed kunnen sluiten.”