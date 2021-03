Reactie Ihattaren op Instagram wekt verbazing bij Studio Voetbal

Zondag, 21 maart 2021 om 23:46 • Laatste update: 23:58

Mohamed Ihattaren heeft bij Studio Voetbal voor verbazing gezorgd met een reactie op Instagram onder een foto van AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal. Na de 2-0 overwinning van AZ op PSV plaatste Aboukhlal een foto met als bijschrift: “Een belangrijke overwinning”, om vervolgen aan te geven dat hij klaar is voor de interlandperiode. Ihattaren, die vier minuten voor tijd inviel in Alkmaar, reageert met hartjes. Met name Pierre van Hooijdonk denkt dat Ihattaren de reactie plaatste uit irritatie vanwege zijn korte invalbeurt, terwijl Theo Janssen van mening is dat er niet te veel aandacht aan moet worden besteed.

Presentator Sjoerd van Ramshorst haalt de reactie van Ihattaren aan in het voetbalpraatprogramma. In Studio Voetbal werden de hartjes van de PSV’er onder het bericht van Aboukhlal uitgelicht. Een verbaasde Van Ramshorst vroeg zijn tafelgasten naar hun mening over de reactie van de negentienjarige middenvelder. “Misschien is het wel een vriend van hem”, aldus Janssen, die niet te veel achter de reactie van Ihattaren zocht. “Misschien hebben ze wel veel contact met elkaar.”

Het artikel gaat verder onder de video Schmidt duidelijk over Ihattaren: 'Als hij dat niet kan opbrengen, heeft hij geen kans hier' Meer videos

“Maar dan nog, is het handig om dit bij een tegenstander te doen?”, vroeg Van Ramshorst zich hardop af in de uitzending. Van Hooijdonk haakte in: “Het is niet de eerste keer. Hij is natuurlijk gewoon over de zeik”, aldus de oud-spits, wiens zin werd afgemaakt door Van Ramshorst: “Dat hij vier minuten mag invallen.” Janssen: “En terecht misschien ook wel. We kunnen er nu wel heel veel aandacht aan geven, maar hij heeft twee hartjes gestuurd. Ja, prima. Laat hem de volgende keer drie hartjes sturen”, aldus Janssen.

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat het gedrag van Ihattaren op social media wordt besproken in het programma. Hij wekte eerder al verbazing met een reactie op Brian Brobbey. Op de avond dat PSV in de Europa League met 4-2 verloor van Olympiacos, besteedde hij aandacht aan de overwinning van Ajax op Lille OSC (1-2). De foto van Brobbey die Ihattaren plaatste wekte veel woede onder de aanhang van PSV.