PSG nieuwe koploper na spektakelstuk in Lyon; Depay stelt teleur

Zondag, 21 maart 2021 om 23:00 • Laatste update: 23:16

Paris Saint-Germain heeft zondagavond de topper tegen Olympique Lyon op glansrijke wijze gewonnen. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino genoot in het Parc Olympique Lyonnais bij rust al een comfortabele 0-2 voorsprong, die in de tweede helft niet meer in gevaar kwam: 2-4. Kylian Mbappé was met een dubbelslag de grote man aan de kant van de Parijzenaren, terwijl er voor Memphis Depay bepaald geen glansrol was weggelegd. Met de overwinning profiteerde PSG, dat de nieuwe koploper in de Ligue 1 is, maximaal van de nederlaag eerder op de dag van Lille OSC tegen Nîmes Olympique (1-2).

Vanaf het eerste fluitsignaal ging de ploeg van Pochettino nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. Die aanvalslust leverde na zes speelminuten al het eerste gevaar van de wedstrijd op, toen Moise Kean vanaf de rand van het zestienmetergebied afdrukte maar stuitte op doelman Anthony Lopes. Na een kwartier spelen moest de sluitpost van Lyon alsnog capituleren. In eerste instantie bracht Lopes nog redding op de inzet van Marco Verratti, maar op het schot van Mbappé uit de rebound had de keeper geen antwoord: 0-1.

Highlights | Nice - Olympique Marseille | Dolberg zegeviert over Milik

Daarmee was het hek van de dam in Lyon, want nog voor rust werd de marge verdubbeld. Na een korte corner kwam het leer via Presnel Kimpembe en Marquinhos op de rand van de zestien voor de voeten van Danilo, die een succesvol schot produceerde: 0-2. Twee minuten na rust zette ook Ángel Di María diens naam op het scorebord. De Argentijn werd aan de rechterkant van het veld neergelegd door Jason Denayer, waarna Di María zelf een indraaiende vrije trap nam die door niemand werd aangeraakt en onverhoopt binnenviel: 0-3. De marge werd nog verder uitgebreid door Mbappé, die op aangeven van Verratti en na een fraaie sprint diens honderdste treffer in de Ligue 1 aantekende (84 met PSG, 16 met Monaco).

Het was voor Lyon-trainer Rudi Garcia reden genoeg om Depay nog voor het verstrijken van het eerste uur naar de kant te halen voor Islam Slimani, daar de aanvaller totaal niet in de wedstrijd zat. Zo vertraagde Depay het spel, liep hij regelmatig uit positie en haalden de dribbels van de Nederlander weinig uit. Die beslissing sorteerde meteen het gewenste effect, want Slimani wist zes minuten na diens invalbeurt op aangeven van Maxwel Cornet de aansluitingstreffer te maken. Het slotakkoord werd gespeeld door Cornet, die ditmaal als eindstation fungeerde van de tweede en laatste succesvolle aanval van de avond: 2-4. Mitchel Bakker bleef negentig minuten op de bank bij de Parijzenaren.

Lille OSC - Nîmes Olympique 1-2

Volledig tegen de verhoudingen en verwachtingen in kwam Nîmes na twaalf minuten spelen op voorsprong in het Stade Pierre-Mauroy. Niclas Eliasson legde de bal af op Moussa Koné, die van dichtbij de linkerbovenhoek vond: 0-1. Halverwege het eerste bedrijf werd diens treffer al onschadelijk gemaakt door Xeka, die uit een hoekschop van Jonathan Bamba doelman Baptiste Reynet met een fraaie kopstoot verschalkte: 1-1. Dat leek meteen de ruststand te worden, maar op slag van de pauze bezorgde Renaud Ripart Nîmes een nieuwe voorsprong.

Ripart werd met een subtiele steekbal van Zinedine Ferhat oog in oog met doelman Mike Maignan, die het antwoord schuldig moest blijven op een subtiel stiftje van de aanvaller: 1-2. In het tweede bedrijf kwam Lille niet verder meer dan een wegens buitenspel afgekeurd doelpunt van Burak Yilmaz en een misser van Luiz Araújo. Voor basisspeler Sven Botman kwam de wedstrijd een kwartier voor tijd ten einde, daar hij zich wegens een spierblessure moest laten vervangen voor Tiago Djaló.